陸駐美大使：美國提出「去風險」　與「脫鉤」沒啥區別

▲陸駐美大使謝鋒。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐美大使謝鋒7日出席美中貿易全國委員會的歡迎活動，並在演講中強調，美國若用「去風險」為「脫鉤」打掩護，會給兩國關係埋下更多釘子。

謝鋒提到，美方最近表示不尋求同中國「脫鉤」，但又提出「去風險」，中國老百姓感覺兩者沒啥區別，是換湯不換藥，「他們擔心這是以『去風險』之名行『脫鉤』之實，美曾大力推動全球化、市場經濟和自由貿易，要求其他國家打開大門、融入全球經濟，為什麼現在自己要走回頭路、關門設限？」

謝鋒指出，每個國家都重視國家安全，但不能泛化，更不能當成推行保護主義、遏制打壓對手的藉口，如果把國家安全當作錘子，那看什麼都像釘子，一國的安全不能建立在別國不安全之上，一國的產業鏈穩定不能建立在全球產業鏈不穩定之上，「美將1300多家中國實體列入各類管制和制裁清單，加徵關稅、出口管制、投資審查等措施紛紛出台，貿易戰還沒完，又打產業戰、科技戰，真的能讓美國更安全嗎？真的符合美國利益嗎？」

謝鋒強調，維護中美關係穩定與維護各自國家利益並行不悖，促進兩國經貿合作與促進共同發展相輔相成。

謝鋒說，大環境好，大家才能安心發財；中美關係惡化，工商界首當其衝，「我們都是利益攸關方，不能作壁上觀，應該盡心、出力、發聲，維護共同利益，維護自由貿易、開放市場原則，維護全球產業鏈供應鏈穩定。」

謝鋒還說，希望大家秉持理性務實態度，堅定對華交流合作，明確反對將經濟問題政治化，推動解決增加中美航班班次、調整赴華旅行建議、便利簽證等具體問題，為中美關係注入更多積極因素，造福兩國人民。