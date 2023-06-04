中艦險撞美艦不專業？　陸官媒痛批炒作：解放軍跟監合法專業

記者任以芳／綜合報導

美國一艘驅逐艦與加拿大一艘護衛艦3日由南向北航駛台灣海峽，根據加拿大《環球新聞報》報導，目睹中國軍艦險些撞上美國「鍾雲號」驅逐艦橋，事後加國軍方稱，解放軍這樣行為不專業。相關報導也引起中駐加使館和官媒《環球時報》今(3日）反擊稱，解放軍是合法專業的跟監戒護美加軍艦，痛批外媒「公開炒作還不夠？」

根據加拿大《環球新聞網》曝光的畫面，當天美加軍艦通過台灣海峽國際水域時，該媒體記者乘加拿大「蒙特利爾」號護衛艦，在後方目睹中國軍艦駛入經過美國「鍾雲號」驅逐艦（USS Chung-Hoon, DDG-93）面前，雙方險相撞，最近的距離不到150碼（約137米）。

加拿大「蒙特婁號」（HMCS Montreal）護衛艦指揮官保羅·芒特福德指出，中方軍艦告知美方，他們正試圖進入中方領域，需改變航線以免發生碰撞。美艦的回應稱要求中方遠離「鍾雲」號，但「鍾雲」號最終改變航向並減速。

事後，芒特福德指責中方做法「不專業」，今遭到《環時》痛批是「辯稱」美加聯合任務是在國際公認水域進行。

▲美國「鍾雲號」驅逐艦在台灣海峽險些與共艦發生碰撞。（圖／翻攝自Facebook／USS CHUNG-HOON (DDG 93)）

《環時》繼續反擊，「美加軍艦6月3日過航台灣海峽並公開炒作還不夠？加拿大環球新聞網隨艦記者當天又曝光美加挑釁行動被中國解放軍軍艦『警告』一幕。」

《環時》稱，給加拿大《環球新聞網》一份宣告中，中國駐加拿大大使館發言人駁斥稱，「美加軍艦『公開炒作(過航)』，中國海軍及空軍一直在『合法和專業』跟監警戒美加軍艦。」

針對美加軍艦過航台灣海峽，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，美國「鍾雲」號驅逐艦、加拿大「蒙特利爾」號護衛艦過航台灣海峽並公開炒作。「中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。」

施毅指出，「有關國家在台海地區有意製造事端，蓄意挑起風險，惡意破壞地區和平穩定，向『臺獨』勢力發出錯誤訊號。」戰區部隊時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。