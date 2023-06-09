朱學恒強吻摟抱性騷鍾沛君　許淑華聲援：幫撐傘！妳不會孤單的

▲台北市議員許淑華。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨市議員鍾沛君8日晚間透過臉書揭露，名嘴朱學恒在餐會中對她毫無預警的強吻、摟抱，甚至對她說「反正妳明天也不會記得」。該則貼文下方湧入大量網友留言力挺，民進黨台北市議員許淑華也留言表示，「真噁心！看完真的很生氣。妳還好嗎？大家會幫你撐傘，妳不會孤單的。」

鍾沛君昨日晚間在臉書發文指控，朱學恒在餐會中，對她毫無預警的強吻、摟抱，甚至對她說，「反正妳明天也不會記得」。鍾沛君回憶，當下嘴唇噁心的涼意，讓她整個人結凍似的僵在座位上，千百個問號在腦中翻騰，「怎麼沒來得及給他一巴掌？這樣餐廳會報警嗎？我該尖叫嗎？外面的人會不會認出我們？這個人不是好大哥嗎？」

鍾沛君進一步指出，朱學恆還再次走回來，肆無忌憚的又親了她，憤怒到不知所措的她馬上站起身說要走了。她說，被信任的人侵犯而傷心流淚，不懂他憑什麼為所欲為的憤怒，害怕被其他人知道的恐懼自責，「我就像所有的被害人，被各種的情緒反覆折磨，我對著鏡子擦了又擦，除了發痛之外，擦不掉分毫從身體深處冒出的驚懼。」

貼文曝光後，除了國民黨台北市議員徐巧芯、國民黨高雄市議員白喬茵、國民黨立委王鴻薇等人在下方留言聲援，還包括高雄市議員黃捷、民進黨立委高嘉瑜、前台北市副市長黃珊珊、台灣基進北市黨部主委吳欣岱等人不分黨派力挺。而許淑華也留言關心，「真噁心！看完真的很生氣。妳還好嗎？大家會幫你撐傘，妳不會孤單的。」