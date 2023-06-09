抓包朱學恒硬拗！鄉民「怒挖1鐵證」：坐等流出

▲朱學恒堅稱當天喝到斷片，「真心完全不清楚」。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）



網搜小組／劉維榛報導

面對性騷擾指控，朱學恒雖坦承犯錯，但頻頻強調當天喝到斷片，一番話猶如火上加油。對此，有鄉民發現，鍾沛君昨（8）日文中提到，她吃飯時坐在很關鍵的位子，抬頭就能看到監視器，隨即讓原PO打臉朱學恒「沒記憶」的說法，「會不會後續會有監視器畫面流出來呢？」

一名網友在PTT表示，仔細看了議員鍾沛君被性騷擾的內文，發現了1處驚人細節，「大意是包廂內是有監視器的，然後監視器畫面對他的人生起了很大的改變。」

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原PO直言，代表鍾沛君手上握有實質鐵證，朱學恒才會馬上寫道歉聲明。不料昨（8）日直播上，朱學恒堅稱當天「喝到斷片沒有記憶」，令原PO直呼，若朱再繼續拗下去，「會不會後續會有監視器畫面流出來呢？」

底下網友質疑，「到時把太太請出來都有可能」、「連受害者有幾個都說不清楚，這道歉有用嗎」、「連議員都敢動，他不可能對其他一般人不動」、「一定就是有畫面，他才寫切結書啊」、「喝到斷片那種根本語無倫次走路會晃吧，哪來的力氣強吻」、「對議員也敢這樣，坐等連環爆」、「真的很噁，還道貌岸然說性騷多可惡」、「肯定有影片啦 ，不然怎麼可能切結的那麼乾脆」、「坐等（影片）流出」。

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）



實際查看鍾沛君的臉書發文，她表示，去年8月6日進到餐廳包廂後，選了最內角靠牆的位子，抬頭就能看到天花板的監視器在閃著燈，「但當時我還沒想到，這個監視器會對我的人生起多大的改變。」

當時被朱學恒強吻與摟抱後，鍾沛君說，整個人猶如結凍似地將在座位上，千百個問號在腦中翻騰，「我怎麼沒來得及給他一巴掌？這樣餐廳會報警嗎？我該尖叫嗎？外面的人會不會認出我們？這個人不是好大哥嗎？」

殊不知，朱學恒再次走回來，又強親她一次，「至今，我還是不會忘記，朱學恒竟然笑著回我：我剛叫的Uber也到了！」事後，朱學恒在8月19日，於鍾沛君男友與委任律師面前，用手機寫下切結書，除了承諾從此戒酒，也不再對任何女性有逾矩行為。

不過，鍾沛君也文中也直批，隔天收到的親筆切結書硬是少了「#主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」，律師有傳訊要求朱學恒補齊內容，但對方卻睜眼說瞎話回覆「切結書乃依照昨日版本未有刪減，煩請告知何處疏漏。」

鍾沛君痛批，朱學恒刻意刪減的13字，正是最關鍵也是讓她感到最噁心的部分，「想要逃避責任？反悔認錯太快？我當時已經不想再追究，因為我又再次陷入恐懼，如果這件事曝光，別人怎麼看我？選民怎麼看我？所以，我選擇沈默，試圖裝作沒事，自我舔舐傷口，不斷找尋稍感安心，盡量舒適的角度面對世界。」

最新消息是，今（9）日稍早，朱學恒已變更「朱學恒的阿宅萬事通事務所」YouTube 頻道名稱為「即日起無限期停止公眾活動」，宣布停止所有直播、錄影。

▼鍾沛君出聲爆料。（示意圖／記者林敬旻攝）

