朱學恒強吻鍾沛君跳針喊「斷片」　她送花盆提14字：滾出媒體

▲基進黨送朱學恒花盆。（圖／基進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨市議員鍾沛君8日晚間透過臉書揭露，曾遭朱學恒毫無預警地強吻、摟抱，甚至對她說「反正妳明天也不會記得」，引起社會譁然，朱學恒事後則不斷強調自己「喝到斷片」、並多次修改道歉文內容，基進黨北市黨部主委吳欣岱今（9日）送花盆至朱學恒公司登記地址，並附上「性騷罪確還強辯，滾出媒體別再現」字卡，痛批朱學恒毫無悔意。

對此，朱學恒也在直播中致歉，數度強調自己當時「喝到斷片」、失去判斷力，「所以後續發生的事情，我真心完全不清楚」，並表示願意負起相關責任。隨著性騷醜聞甚囂塵上，如今，朱學恒變更「朱學恒的阿宅萬事通事務所」YouTube 頻道名稱為「即日起無限期停止公眾活動」，等同宣布停止所有直播、錄影。

而過去疫情期間，朱學恒曾送葬禮花圈到指揮中心，並題字「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，引起社會議論。如今爆出性平爭議，吳欣岱則送花盆至朱學恆公司登記地址，並附上「性騷罪確還強辯，滾出媒體別再現」字卡，痛批朱學恆毫無悔意。

也有醫師背景的吳欣岱表示，可以用醫師專業向所有人保證，「酒精並不是犯罪的藉口」，喝酒喝到「斷片」的人是沒有行為能力的，喝完酒還能做出不當行為，本身就是犯罪，如今拿酒精來作為藉口，又多次刪改道歉聲明，並無誠心悔改。

吳欣岱強調，朱聲明中和「所有」被冒犯的人道歉，也表示很可能還有很多其他被害者，願意提供被害者任何幫助站出來指證。

吳欣岱痛批，整件事情最噁心的，就是加害者竟然在受害者前，大言不慚地講相關議題，這種人沒資格當公眾人物，也不應該再坐擁媒體聲量、流量，她呼籲社會大眾一同站出來抵制。