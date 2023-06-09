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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

劉仕傑被控性騷擾　王婉諭道歉：絕不姑息！將提供受害者法律協助

▲▼時代力量立委王婉諭偕同桃園市空服員職業工會代表召開「空服外站遭性騷，政府推托管不著」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

一名女子透過臉書控訴遭男性政治人物「A男」性騷擾，並指稱該男曾兩度競選台北市議員落選，而線索指向時代力量前議員參選人劉仕傑。對此，時代力量立委王婉諭9日說明，身為時代力量黨主席、同時也是時代力量一份子的她，必須要向這位受害者及社會大眾致上最深的歉意，強調會在尊重當事人的意願下，提供所有需要的法律協助。

王婉諭表示，昨天晚上她在臉書上看到一位受害者分享，過去擔任性平處科長時，被當時在外交部服務的劉仕傑以非常不妥適的方式對待，嚴重程度甚至涉及強制猥褻，「身為時代力量黨主席、同時也是時代力量一份子的我，必須要向這位受害者及社會大眾，致上最深的歉意。對不起，我們過去沒能察覺、得知這樣的錯誤，甚至讓疑似犯下如此惡意行徑的人，繼續擁有參與公眾事務的平台與話語權。」

王婉諭指出，劉仕傑在九合一大選結束後，就在1月31日辭任國際部職位，正式離開時代力量，從她3月1日就任黨主席至今，劉仕傑也從未擔任黨內任何職務。雖然這件事發生在劉仕傑加入時代力量之前，但時代力量絕對不會容許這種離譜的違法行徑。昨晚時代力量的決策委員會已經緊急召開會議，將劉仕傑移送紀律委員會審理，一旦經紀律委員會釐清、決議後，將立刻開除黨籍，並且永不錄用。

王婉諭補充，時代力量也將啟動調查，了解劉仕傑過去在黨內，代表時代力量黨參選時，是否有類似行徑。倘若有相關情事，絕對不會隱匿，將立即啟動程序處理。她喊話，「如果你曾經有類似遭遇，歡迎將訊息投遞至本黨性平信箱gender@npptw.org，時代力量的道德標準，絕對不會只用來審視他人，而姑息自己。」

王婉諭透露，過去這段時間，面對層出不窮的「MeToo」事件，她曾多次呼籲國內各政黨與政治工作者引以為戒，從自身做起，改變組織文化，對濫權性暴力行為保持警惕，建構友善的職場環境，做台灣社會的表率，而這句話對於她和時代力量，當然也絕不例外。

王婉諭表示，性暴力案件走入司法訴訟最困難的，除了證據蒐集與保全外，就是訴訟過程中，不斷可能發生的二度傷害。因為如此，受害者不一定會決定採取法律行動，組織任用時，也不一定能夠透過判決或司法的紀錄來了解。然而，作為政黨，更必須要審慎的檢視，千萬不能讓這樣的人掌握權力甚至進入到公眾場域，造成更嚴重的二度傷害，「所以在司法上，由於本案涉及非常嚴重的刑事犯罪，時代力量會在尊重當事人的意願下，提供所有需要的協助。」

王婉諭強調，她將持續、積極檢視黨內制度，真正的落實性平意識，絕不會迴避任何責任，持續以行動完善法制，並捲動整個社會的道德自省，讓性別平權深植在台灣社會中，讓每一個人，都可以活在一個免於性暴力的社會。

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