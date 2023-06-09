這集真的猛！朱學恒「180秒放送事故」她拿文件狂遮　網朝聖：別下架

▲朱學恒直播中斷，過程全公開 。（圖／即日起無限期停止公眾活動／以下同）

記者邱晟軒／綜合報導

國民黨台北市議員鍾沛君指控遭朱學恒強吻，消息曝光後，掀起各界抨擊。事實上，鍾沛君8日晚間血淚控訴的同一時間，朱學恒正在與國民黨立委吳怡玎線上直播。更令人意外的是，朱學恒在得知鍾沛君的指控後，所有反應過程都被直播放送，引起了眾多網友朝聖觀看，甚至有人稱這一集是「超猛」，跪求影片不要下架。

鍾沛君昨晚在臉書中發文，指出政治評論家朱學恒2022年時曾藉酒意強吻自己，還嗆聲說「反正妳明天也不會記得」，鍾沛君指出，過程中雖然拚命閃躲，但朱學恒竟再次強吻，讓鍾沛君難以忍受，「憤怒到不知所措的我馬上站起身說要走了」。

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鍾沛君氣憤表示，最近政壇、影視圈被「#MeToo」風潮襲捲，周一（5日）上節目錄影時，同樣受邀的朱學恒竟當著她的面，義正辭嚴的痛批性騷，讓鍾沛君聽了相當不能接受，「他怎麼敢？他怎麼好意思？我腦中嗡嗡作響，既震驚又憤怒！」鍾沛君更透露，直到如今，她確知她不是唯一被朱學恒強摟強吻的人。

▲吳怡玎拿文件遮蔽朱學恒。（圖／即日起無限期停止公眾活動）

朱學恒在昨晚直播中邀請立委吳怡玎，討論能源轉型、台灣人力資源不足等議題。豈料，當直播進行到大約45分鐘的時候，朱學恒似乎接到了助理的提示，他開始查看手機上的訊息。接著，助理遞給他一張文件，這時吳怡玎的面部表情逐漸尷尬，同時她更按照朱學恒的要求，拿起文件直接遮住了朱學恒的鏡頭。

直播一直進行到47分鐘時，朱學恒收起手機，中斷了吳怡玎的發言，並且告知她「委員，我必須要跟你講，我直播必須要暫時先暫停，因為我自己有發生了一些錯誤的事情，我必須先處理，請你先離開。」吳怡玎面露錯愕，收拾文件後離開了現場。

▲最後，吳怡玎尷尬離場。（圖／即日起無限期停止公眾活動）

這起直播放送事故立刻在網上瘋傳，吳怡玎尷尬的反應也成為話題焦點，不少網友紛紛在影片下方留言「這ㄧ集超猛，拜託不要下架影片啊」、「這集一定要按讚收藏的啊！看到聊天室崩潰真爽」、「吳委員本來眼睛就很有神，這個錯愕我感同身受，上次在這個位子直播到一半突然離開的是柯文哲吧」、「吳委員真的有夠穩，回看兩個人的表情就知道螢幕上早有訊息進來了，還能鎮得住不簡單」。