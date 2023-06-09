昨晚與朱學恒直播突被請走　吳怡玎「憂模糊焦點」臨時缺席今記者會

▲立委吳怡玎喊卡國民黨團9日記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委吳怡玎昨晚與名嘴朱學恒錄製直播節目，期間剛好台北市議員鍾沛君控訴朱去年在餐敘中2度強吻她的新聞在網路炸開，朱一知情後立刻請吳離席，場面尷尬。面對朱學恒案風波擴大，吳怡玎似乎憂心被模糊焦點，也臨時取消出席原定今（9日）早上與藍委王鴻薇在立法院舉行的記者會。

國民黨立法院黨團昨發布採通，規劃王鴻薇與吳怡玎9日上午10時在黨團記者室舉行「性騷零容忍？性騷您容忍？調查遇到高官就轉彎？！」記者會，孰料晚間鍾沛君透過臉書控訴朱學恒去年在餐敘中2度強吻她，讓當下與吳錄製直播節目的朱，喊卡原先討論的話題，並請吳先離席，轉而向鍾道歉，而不知情的吳臉上都是錯愕表情。

王鴻薇9日上午在記者會前，媒體關切吳怡玎臨時不出席的原因。王鴻薇說，她剛才知道吳怡玎最後決定不來；她昨晚在吳上完朱學恒直播後有跟吳通話，吳就表示很怕今天記者會會被轉移焦點，但她則說「沒有關係，妳還是可以過來，記者問妳，妳還是可以講你的想法」，沒想到吳最後真的不來，「尊重她」。

而截至發稿前，吳怡玎尚未對臨時取消記者會親自作說明。

▼吳怡玎、朱學恒8日晚間一同錄製直播節目。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所直播）