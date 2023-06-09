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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批幼兒園餵藥案拖太久　柯志恩：火都燒起來了！侯友宜應早點道歉

▲▼ 《青年高失業、高齡低勞參，勞工政策在哪？》記者會-柯志恩 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

新北市板橋某私立幼兒園4月以來爆出幼兒遭餵食藥物事件，之後在多位學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，家長指控市府對此不聞不問，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜8日為此兩次鞠躬道歉。國民黨智庫執行長柯志恩9日直言，「市長的道歉，我說實在的，或許應該是早一點」，並痛批新北市教育局拖延太久，話都沒有說清楚，「難怪大家的火會燒起來」。

侯友宜昨日到政大演講，但在活動開始前，一群政大學生於活動會場外舉出「保護小孩都做不到，要怎麼保護台灣？」、「選舉行程狂拉票，孩子中毒不重要」等標語。柯志恩今日上午在中廣節目《千秋萬事》中表示，她不曉得前面到底發生什麼狀況，也很驚訝為什麼侯友宜進場前會有這麼多的紙條。

柯志恩說明，侯友宜並非第一次去政大座談，同樣的場景、同樣的人進去、同樣的活動，但侯友宜卻遭受前所未有的對待，而且這個場景已經很久沒有看到了，自從太陽花學運後，很多學校都會邀請政治人物進行座談，可是政大昨天的反應，倒是讓她懷疑，「學生又發生什麼事情了？」

對於時隔22天市府才啟動「到園檢驗」專案，柯志恩直言，這件事情牽涉到小孩，小孩的健康是比任何東西都還要重要的，除了幼稚園要負最大責任之外，該主管單位包括新北市教育局等，對這件事可以拖延到這麼久，話都沒有講清楚，難怪大家的火會燒起來。

柯志恩批評，教育局不僅沒說清楚，也沒有做得很徹底，雖然後來有做一些澄清，但只能說，在這種敏感時機點又牽扯到孩子的安全，就應該在一開始發生的時候，就把它當成是一個非常大的事情來看待。

她認為，新北市府是有點太輕忽，讓這件事被無限上綱，更不要說綠營早就鎖定新北市了，這件事情又提供他們舞台來去批評。柯志恩呼籲，所有新北市府主管團隊，「皮要繃得非常緊，新北市政府的螺絲如果再不鎖緊就會造成雙重壓力，未來選戰會打得非常辛苦。」

至於侯友宜昨晚在政大學生抗議下才兩度鞠躬道歉，柯志恩強調，侯友宜應該是更早一些，在這件事情對家長道歉，因為家長的火都燒起來了，幼稚園上面的主管機關沒有在最快時間內說明清楚，並對孩子做好後續處置，「市長的道歉，我說實在的，或許應該是早一點！」

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