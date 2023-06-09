「侯友宜道歉是應該的」　王鴻薇：新北市須給家長合理交代

記者蘇晏男／台北報導

新北市板橋某幼兒園的教職員餵食學童藥物，以致多名受害人身上被驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等成分，新北市長侯友宜昨為此2度鞠躬，但民進黨新北市議會黨團續批新北市府危機處理失職、失能，欲蓋彌彰。對此，國民黨立委王鴻薇今（9日）表示，該案情節非常嚴重，她也可以理解家長覺得慢半拍，所以侯友宜道歉是應該的，新北市一定要給家長合理交代。

▲國民黨立委王鴻薇9日接受媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

上述某幼兒園學童的家長今年2月至4月間，各自發現子女易怒、自殘等，經詢問得知在校遭師餵食彩虹藥水，因此4月透過1999專線通報新北市府，也向教育局反映，卻皆未獲回應，於是5月中到海山分局報案，目前累計逾15名家長報案。多位家長指控新北市府不聞不問，時代力量批評新北市府擺爛2個月、民進黨則譴責侯友宜為選總統放任市政荒腔走板。

侯友宜受邀昨晚到政治大學演講，侯友宜競選工作室考量時間關係，原定不安排受訪，但現場部分學生不滿「私幼餵藥案」，在演講廳外貼抗議標語，要求侯友宜道歉。侯友宜抵達現場後接受媒體聯訪，並在學生抗議聲浪下，對該案兩次鞠躬道歉，強調已經要求教育局、衛生局積極調查，不過民進黨新北市議會黨團續批新北市府危機處理失職、失能，欲蓋彌彰。

對此，王鴻薇9日受訪時表示，幼兒園餵藥情節確實非常嚴重，且仍有很多家長認為新北教育局的作為不適當，所以新北市包含昨天侯友宜的道歉是應該的；這件事不分藍綠，新北市一定要給家長合理的交代，例如如何處分這樣的幼兒園，而未來公私立幼兒園絕對不准有這樣的情形。

媒體追問「有覺得慢半拍嗎？」王鴻薇說，時間有無慢半拍有很多主客觀因素跟看法，如果家長認為慢半拍，「我可以理解」，但整個處理上要看教育局等相關單位是否依法行政，如果未依法行政，該追究就該追究。