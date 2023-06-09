私幼餵藥案延燒！家長控說明會亂象　她轟：這是新北市府專案能力？

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／新北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出老師餵孩童吃安眠藥。有受害家長怒控，事發之後教育局沒有聯絡，說明會改成一對一諮詢，也無聯繫窗口。也有受害家長痛批，教育局通知出席8日晚上說明會，到場後才發現不在名單內。讓兒權會創會理事長王薇君氣炸，「這是就是新北市政府辦專案的能力？無能？」王也指出，有家長收到通知今晚6點「市長見面會」，但非公開、限定監護人，「侯友宜你到底在怕什麼啦！」

新北板橋一名幼兒園中班教師日前被3名家長控告，涉嫌以藥物餵食幼童，警方前往幼兒園及老師住家搜索，扣回監視器追查，依傷害、藥事法等4罪嫌送辦，檢方諭知2萬交保，該教師也被教育局停職。而陸陸續續傳出多位孩童於家長自行送醫藥檢後，發現有巴比妥等藥物殘留。現在已經累積超過15名家長報案，並控訴新北市府不聞不問。

部分家長指出4月就向市府舉報但未獲回應，而根據教育局提出的處置流程，5月15日啓動兒虐司法介入、司法機關18日到園搜索，一直到6月5日安排醫師到幼兒園採檢，最後檢驗出8人有微量反應，才廢止幼兒園設立許可，裁罰15萬元。

王薇君表示，教育局昨天通知要辦說明會，結果家長被耍了，白跑一趟撲空，家長A接到社工通知6月8日到場，結果到達現場時根本不在名單內，家長B接到教育局通知6月8到場，結果到達現場也根本不在名單內，「這是就是新北市政府辦專案的能力？無能？」

王薇君指出，有家長剛才收到教育局訊息，通知今晚6點「市長見面會」，但非公開、限定監護人，讓王薇君痛批，「侯友宜你到底在怕什麼啦！」