被學霸跟蹤！女大生檢舉遭打槍「別毀了他」　最後竟是她退學

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近來性騷風波持續延燒，不少受害者也鼓起勇氣，現身吐露自身遭遇。作家「小花媽」張慧慈就轉述案例，一位女大生被男學生跟蹤，於是向學校性平會檢舉；怎料，因為對方是學霸，負責單位竟反過來指責她，最終受害女生毅然決然退學。

小花媽在粉專提到，友人先前分享，自己某個在學校性平會工作朋友Q的經驗，並以「荒腔走板」這4字形容該案；那年，有位女大生被男學生跟蹤，於是告到學校性平會，結果負責單位打給女學生，語氣不善地說「OO（該名男同學）書念得很好，不要毀了他。」

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這番話讓女同學委屈又錯愕，最終決定退學，只因她希望能安全地過每一天。

▲學校性平會竟反過來指責受害人。（圖／翻攝自臉書／小花媽）

小花媽不以為然表示，「能夠念到這所大學，都很聰明好嘛！怎麼可以用念書念得很好這個理由，來合理化犯罪行為。難怪這些犯罪者出社會後，會覺得摸一下沒關係、親一下又不會少塊肉，難怪會說可不可以放進去一下下，因為他們就是會念書，就是菁英，菁英做什麼都應該被原諒，沒有他們台灣會完蛋，但...並不會，好不好！」

不只如此，小花媽更質疑，「縱容這些人的學校跟師長，看見自己的同事性騷學生而安靜的老師們，到底有什麼資格站在台上授課，站在學術的專業高點上，跟我們說要以專業的眼光剖析社會？」

最後，她也不禁感慨，「如果學校的性平會都是這樣，那我們又何以相信這個社會有可以獲得幫助的地方。勸有這樣行為的老師以及同學們，趕快離開教育現場或去尋求諮商協助，不要用任何學術、專業、浪漫化的方式，去合理化自己的性騷行為。」

►本文由「小花媽」授權引用。