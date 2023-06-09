百分之百支持鍾沛君　王鴻薇：不接受朱學恒以斷片作為解釋

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議員鍾沛君昨指名嘴朱學恒去年在餐敘中2度強吻她，引發政壇譁然。對此，國民黨立委王鴻薇今（9日）表示，她支持鍾沛君勇敢地把這些遭遇說得非常清楚，並且不接受朱學恒以斷片來解釋行為，相當不合理，在這件事上沒有政黨之分。另外王鴻薇也說，儘管她也曾上過朱學恒的節目，但跟朱並沒有私交，也未曾一起吃飯。

▲國民黨立委王鴻薇9日在記者會前接受媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

王鴻薇9日出席國民黨立法院黨團舉行的「性騷零容忍？性騷您容忍？調查遇到高官就轉彎？！」記者會，並於會前接受媒體聯訪。對於鍾沛君指控遭朱學恒強吻，王鴻薇表示，昨天她第一時間看到鍾的臉書文時非常震驚，認為鐘非常勇敢，願意把這些遭遇說得非常清楚；她身為女性跟鍾沛君的同事，完全支持鍾，也支持在不同領域、不同角落的男性跟女性，遭性騷但勇敢說出來，她都支持。

王鴻薇也表示，朱學恒以喝酒斷片作解釋不合道理，雖然朱第一時間承認並向鍾沛君跟社會大眾道歉，「我覺得這個態度是對的」，但以斷片來解釋行為，她個人不接受，而朱現階段最重要的是取得鍾沛君願意接受其道歉。

對於鍾沛君臉書文中指自己非唯一受害者，王鴻薇說，她並不知道其他受害者，但如果有人願意勇敢地說出來，她百分百支持。

由於過去國民黨人士多次上朱學恒的直播節目，媒體追問是否國民黨的人對此事不方便做評論？王鴻薇回應，鍾沛君該篇臉書文下方有很多國民黨籍民代，也有國民黨中央與國民黨青年部的帳號留言支持，所以無庸置疑，國民黨百分之百支持鍾沛君。

王鴻薇說，該案也無關於黨籍跟顏色，性騷擾行為被譴責是不分藍綠跟政黨，所以這件事上沒有政黨之分。王也說，她個人也有上過朱學恒節目，但跟朱並沒有私交，也未曾一起吃飯，無論如何，這件事的嚴重性，身為女性跟社會大眾是沒有辦法接受。