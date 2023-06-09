朱學恒「狂批性騷」畫面被挖出！鍾沛君當下表情曝光　網炸鍋了

▲朱學恒。（圖／翻攝自臉書／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者周亭瑋／綜合報導

名嘴朱學恒遭爆，去年8月強吻國民黨市議員鍾沛君，如今卻在政論節目中，高談闊論性騷風波，讓同樣出席該節目的鍾沛君震驚又憤怒，過程中她的表情也令人心疼，網友們忍不住痛斥，「臉不紅氣不喘，真令人佩服」、「自己就是加害者，還有臉出來，噁心」。

翻開《57爆新聞》那集，朱學恒義正嚴詞地表示，「民進黨為什麼發生性騷擾案件，你有沒有反省、檢討，如果都不檢討，只想到拿來攻擊、競選的話，我想民進黨的反省到現在看起來一文不值。」

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朱學恒還說，「現在的情況為何這麼嚴重？就是原來你滿口仁義道德，一肚子男盜女娼，你滿口講的是，婦女的事情就是民進黨的事情，就是國家的事，結果是妳婦女部主任親自壓下來。」

▲鍾沛君指控遭朱學恒強吻。（圖／翻攝自臉書／鍾沛君）

面對朱學恒道貌岸然的侃侃而談，鍾沛君忍無可忍，昨（8日）揭露曾遭朱強吻一事；如今，她在節目中的表情掀起討論，網友們紛紛直呼，「真是佩服鍾沛君，要是我當場就崩潰了」、「強顏歡笑QQ」、「朱在高談闊論的時候 ，鍾心裡應該翻白眼無數次了吧」、「鍾沛君真的看起來都快哭了，好可憐好心疼」、「拳頭一定捏很緊」。

另外，還有鄉民截下畫面，影片10分26秒時，朱學恒的評論告一段落，下秒主持人CUE了鐘沛君，而當下的特寫似乎說明一切，「她炸裂開來直接捅破，真的不是沒有原因，節目當下她怎麼忍得住，不可思議。」