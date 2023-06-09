朱學恒15年前「1舉動」害她被霸凌！作家：不願再有交集

▲朱學恒也捲入性騷風波。（圖／翻攝自臉書／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者周亭瑋／綜合報導

政壇性騷風波持續延燒，名嘴朱學恒也遭爆，強吻國民黨台北市議員鍾沛君，引起各界譁然。如今，作家艾姬也有感而發，透露朱學恆15年前害她被公審霸凌，從此她不願再與對方有任何交集。

「我是艾姬-情癒撩慾系作家」在粉專提到，「這個人（朱學恒）15年前在他的網站上，斷章取義把我們私下信件公開，讓網友公審霸凌我，從此我再也不願和這個人有所交集。」

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她坦言，「第一次寫到這件事，因為我不想被拿來大做文章。後來，我很注意自己在網路上的言行，時時刻刻提醒自己在撰寫觀點、分析內容的時候，不要針對人，讓任何人被霸凌和公審，因為我受過傷。」

艾姬強調，這篇文只是陳述事實，並沒有要牆倒眾人推地去罵他，「期待每個人都能尊重別人，不要以為性騷擾是個玩笑，當事人不舒服，那就不好笑！」

網友們看完紛紛心疼回應，「辛苦了」、「秀秀，竟然讓我的女神受傷了！這個人我本來就沒什麼好感」、「時下媒體人、網紅名嘴，常常以自己所見所聞，未加求證，即予以評論，好像自己涉獵廣博一樣，實則蹭流量而已吧」。

►「我是艾姬-情癒撩慾系作家」授權引用。