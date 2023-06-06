老公錄下「客廳激戰N女」被抓包！律師一看神解　正宮笑著離開

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻多年前發現，老公在家中客廳和不同女人激戰的自拍片，於是找上楊律師，打算告妨害家庭；後來，律師看完影片瞬間突破盲點，人妻聽完分析則笑著離開。對此，網友們不禁直呼，「好厲害，名偵探楊律師」、「還是男人比較了解男人」。

網路紅人「黑心律師」楊律師昨發文提到，多年前有個女客戶拿幾個影片給他看，內容都是老公在自家客廳，和不同女人做愛的自拍畫面，對方原本想告妨害家庭，不過他看完表示，「那不是自拍，是偷拍，女方不是小三，是外賣。」

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面對正宮的疑惑，楊律師進一步解釋，「若是情侶或炮友，除非一時興起，不太會在客廳做，開燈在客廳做很沒氣氛，電視是關的，茶几也被移開了，所以是特別選在客廳做的，女方從未看鏡頭，只有男方偶爾瞄鏡頭，所以妳老公偶爾會在妳不在家時，花錢叫外賣。」

他接著說，「因為他想偷拍，而且他覺得在家裝設比較方便，所以沒去賓館，因為想拍清楚，所以開燈做，因為臥房不好清理，怕妳發現蛛絲馬跡，所以選客廳，女方都不是小三，沒人妨害妳的家庭。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

聽完這段分析，人妻豁然開朗，接著便開心地離開；而楊律師也猜測，「女客戶應該是拿這影片威脅要告老公妨害祕密之類的，然後逼老公簽本票、和解書或離婚協議書之類的。」

最後，他也不禁笑說，「若女客戶將影片交給正常律師看，應該會提起民刑事訴訟求償，她老公絕對想不到，老婆竟會將影片拿給好色律師看，導致不同結果。每當想起此事，都覺得世上真有因果報應，只是因果歷程有時會重大偏離。」

對此，網友們紛紛回應，「果然還是你最懂」、「突破盲腸」、「經驗法則？歷練豐富？」「分析精闢」、「好厲害」。

►本文由「楊律師」授權引用。