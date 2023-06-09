朱學恒道歉「跳針喊斷片失憶」　她怒封渣神：直接斷根吧！

記者朱祖儀／綜合報導

國民黨台北市議員鍾沛君控訴，「宅神」朱學恒去年8月在餐敘中對她強吻，如今還在節目上義正嚴詞批評性騷話題，讓她無法忍受；此事曝光後，朱學恒出面道歉，並強調當時已喝到斷片。對此，民進黨台北市議員吳沛憶怒批，朱學恒為了挽救形象道歉，還用喝醉來搪塞惡行，「虛偽而狡詐，真心超噁心！」

▲朱學恒道歉強調「當時喝到斷片」。（圖／翻攝自朱學恒YouTube）



鍾沛君8日晚間在臉書指控，去年8月朱學恒在餐敘過後，毫無預警抱著她強吻2次，還說「反正妳明天也不會記得」，讓她相當憤怒，事後朱學恒道歉還避重就輕，刻意刪減最關鍵的部分。如今政壇性騷案件頻傳，朱學恒還當著她的面，在節目上義正嚴詞痛批性騷，「他怎麼敢？他怎麼好意思？」因此決定公開此事。

文章曝光後，朱學恒在臉書道歉，「我的確犯錯，也會面對一切的後果，在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉」。他也在YouTube頻道直播中說明，當天已經喝到斷片，發生了什麼事情已經不記得了，但這不是做出性騷擾的理由，「坦白說，我的確犯了錯，我也願意接受後續法律程序，我絕對承擔所有的後果」。

不過吳沛憶對朱學恒的道歉不買單，痛批「為了救形象的道歉更噁心！」她也說，朱學恒一邊在臉書坦承強吻犯錯，會面對一切後果，但一邊又在月收70萬斗內的直播裝無辜，堅稱自己喝到斷片了、真心完全不清楚，「為挽救形象道歉，用喝醉來搪塞惡行，虛偽而狡詐，真心超噁心」。

吳沛憶也說，根據鍾沛君的說法，受害者不只一個人，「朱學恒當真每次都喝到斷片不記得，建議直接斷根吧，渣神。」她最後指出，朱學恒坐享公眾人物紅利這麼久，別以為道歉就可以了事，「讓他面對公眾人物規格的檢視，包括媒體收入、網路盈利、政治合作，呼籲大家一起用行動抵制，表達譴責，以作社會教育示範」。