噁男鑽進她膠囊艙房！掏鳥蹭「陪妳過夜」　上訴辯：只想偷東西

▲小梅的膠囊旅館艙房突然遭陌生男子闖入，貼身摸胸下體狂蹭，噁男遭判4年6月。（圖／Unsplash）



記者蔡怡萍／新北報導

一名女子小梅（化名）在新北某膠囊旅館承租1個月，某天半夜睡到一半，她的膠囊房間卻遭陌生黃姓男子鑽入，還躺在她身旁問「妳住多久、陪妳到早上」，用下體磨蹭小梅臀部，小梅嚇得立刻辦理退房並報警，黃男辯稱「是來找女朋友」，法官依侵入住宅強制猥褻罪判黃4年6月徒刑；黃上訴高院後，黃男改口稱只是想「偷東西」，法官認為前審量刑無違誤、駁回上訴。

根據判決，小梅於2020年8月25日清晨4點32分，在新北一處膠囊旅館艙房睡到一半，因為想上廁所而開啟艙門，突然就有一個人影竄進她的房內，她本想開口提醒對方走錯房間，對方就將門關上並說「來找女朋友」，表示因為碰到房務人員巡房、就隨便進入一間躲藏，但男子過了5分鐘仍不離開，反而躺在小梅身邊，開始詢問「年紀、哪裡人、要在這邊住多久」等，還提出「在艙房內陪她到早上」。

小梅驚恐拒絕，但也怕身處狹小空間、會遭遇不測而不敢輕舉妄動，沒想到男子卻伸手摸拍她的胸部，並掏出下體磨蹭她的臀部，小梅鼓起勇氣威脅男子要向櫃檯舉發他，男子立刻求饒並且逃出艙房，小梅嚇得通報房務人員同時報警，早上也隨即辦理退房。

警方循線逮捕亂闖房間的黃姓男子，而黃男先前曾因妨害性自主、妨害自由等多起案件，遭判刑數年定讞，在執行完畢5年內又再犯，黃又始終否認對小梅著手猥褻，法官審後加重其刑，依侵入住宅強制猥褻罪、累犯，判有期徒刑4年6月。

黃男不服上訴到高分院，承認他有進入小梅承租的膠囊旅館，但目的只為了「偷東西」，因為空間很小才不小心碰到小梅身體，而小梅身上並沒有他的DNA、小梅也沒當場大聲呼救，不構成強制猥褻。

法官認為，證人與事證等皆無瑕疵，原審判決與量刑均無違誤，不採信黃男辯詞，予以駁回，全案還可上訴。