台南勞工局攜手雲嘉南分署　辦堆高機操作危害預防宣導會

▲台南市勞工局與勞動力發展署雲嘉南分署創新攜手合作，將於6月29日辦理「堆高機操作危害預防宣導會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑒於全國堆高機事故頻傳，為提升企業堆高機作業職能，增進堆高機作業相關職業安全，並落實黃偉哲市長打造「職安城市希望家園」之願景，台南市勞工局與勞動力發展署雲嘉南分署創新攜手合作，將於6月29日辦理「堆高機操作危害預防宣導會」。

針對堆高機在職操作人員進行職能教育訓練，提升實務操作及危害預防知能，本場次為吸引企業使作業勞工接受訓練，將核發堆高機操作人員在職訓練時數，活動8日起開放網路報名，額滿為止，歡迎踴躍參與。

勞工局局長王鑫基表示，堆高機為各行各業常用的搬運機械，然根據勞動部重大職災統計，近5年全國共發生47件以上與堆高機作業相關的重大職災案件，顯見企業對堆高操作人員需才孔亟，但其相關作業亦如暗礁險灘，十分危險。

進一步分析，災害發生原因包含高速行駛、倒車或迴轉、超過負荷、視野不良、路面傾斜、貨叉載人等，此外，常見管理缺失包含操作人員未經受訓取得合格證照駕駛、未有相關教育訓練等。

王鑫基局長進一步說明，勞工朋友置身於高風險作業環境中，一旦堆高機操作專業及危害意識不足，將使職災發生機率提高。為協助雇主落實教育訓練，提升堆高機作業安全，本次為勞工局首次辦理堆高機操作訓練，並與具專業職能的勞動部勞動力發展署雲嘉南分署攜手合作，針對台南市所轄事業單位首次辦理堆高機操作人員在職教育訓練，希望藉此提升勞工作業安全意識，降低職業害發生。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署副分署長許慧香表示，運用及整合轄區資源，提供多元及創新訓練課程，強化轄區勞動力品質一直是分署的訓練政策，因此很高興有機會和南市勞工局攜手合作，在分署堆高機職訓訓練場所辦理本次宣導會，將由職訓師吳冠翰針對堆高機操作及危害預防、相關法令及自動檢查等詳細解說，以提升堆高機操作人員的專業職能及安全意識，為提升企業職場安全盡一份心力。

勞工局局長王鑫基補充，堆高機作業危險性高，雇主務必提供完善安全防護及管理措施，並應指派具有操作證照人員操作，同時強化教育訓練，提高安全意識，以有效防止災害發生。另依據職業安全衛生教育訓練規則規定，荷重在1公噸以上之堆高機操作人員應每3年接受至少3小時之在職教育訓練，本次訓練將給予4小時訓練時數，歡迎勞工朋友踴躍報名參加。

本次活動採網路報名(報名網址：https://reurl.cc/Ov0err)，額滿截止，歡迎各事業單位及勞工朋友踴躍參加。如有任何問題請洽台南市職安健康處06-2150806。