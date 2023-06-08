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女報案反被警借錢...還邀「一起吃炒飯」騷擾　荒唐小隊長急退休

▲台南市議員李中岑質詢指出，三分局小隊長涉嫌性騷報案女，除開口借錢，還口出性暗示言語。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員李中岑質詢指出，三分局小隊長涉嫌性騷報案女，除開口借錢，還口出性暗示言語。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員李中岑今（8日）天質詢指出，台南性騷案連環爆，2年前就發生三分局小隊長性騷報案女醜聞，該女因詐欺案向三分局報案，竟遭承辦小隊長開口借錢，甚至還以「一起吃炒飯」等性暗示言語性騷，讓該女身心不適，更指該名小隊長聽聞議員在調查此事，竟申請提早退休。台南市警局局長廖宗山指出，市警局會了解是否確有其事，並啟動調查。

市議員李中岑指出，該名當事人在2年前因捲入詐欺案，為自我澄清向市警三分局報案，事後卻遭承辦小隊長借錢，如不借就要把當事人「卡到該案裡，從被害者變加害者」，小隊長甚至還以性暗示字句「一起吃炒飯」性騷擾，讓當事人身心極度不適。而她獲悉此事後，想進一步調查質詢，對方卻早一步聽到風聲，竟提早火速申請退休。

李中岑並說，《造浪者》這部電影拍的就是性騷被吃案，沒想到這部影片就是民進黨性騷事件翻版，台南之前發生也發生林姓警官性騷報案女事件，很高興局長廖宗山明快處理將其兩大過解職，但還是有些有案在身員警，犯錯調偏遠地區，這種作法對偏鄉民眾不公平，不能讓這些人影響警界聲譽。

台南市警局指出，針對小隊長的部分，經查該名小隊長確已退休，市警局會了解是否確有其事並啟動調查。市警局十分重視兩性平權，林姓警務正涉嫌性騷等案造成社會大眾對執法人員知法犯法不良觀感，嚴重破壞人民對警察之期待，言行失檢有確實證據，2023年4月11日即火速擬議該員1次記2大過免職，刻正進行相關行政責任查究程序。

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