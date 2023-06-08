世界海洋日　台南守護海岸線再投入1500萬養灘復育沙洲

▲2023年市府持續投入1500萬辦理2件沙洲復育工程，目前皆於4月進場施工，預計7月完工後可復育沙洲1公里、養灘2萬立方公尺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲上任以來持續關注海洋環境並付出實際行動守護台南海岸線，2023年市府持續投入1500萬辦理2件沙洲復育工程，目前皆於4月進場施工，預計7月完工後可復育沙洲1公里、養灘2萬立方公尺，後續市府將持續與中央合作共同改善海岸線退縮情形。

水利局說明，台南海岸線長度近70公里，北起為八掌溪口，南至二仁溪口，從北到南涉及許多管轄機關，黃偉哲市長上任後，主動邀請中央機關合作，分工辦理人工養灘、海堤整建、沙洲復育、潟湖清淤及長期監測空拍調查，逐段檢視台南海岸線，改善海岸侵蝕及海岸環境的效果。

其中，台南海岸侵蝕嚴重區包含北門雙春海岸、七股潟湖沙洲及南區黃金海岸。雙春海岸及黃金海岸由水利署負責辦理防護工作，2021年至2022年共投入經費約1億元辦理人工養灘工程，養灘長度約4公里、養灘量達22萬立方公尺，沙灘已回復約50公尺寬幅，改善效果顯著。

至於七股潟湖沙洲，則與台江國家公園管理處合作，投入約1.8億元辦理沙洲復育工作，施作竹樁、木樁或沙腸袋等定砂防護設施，並抽取潟湖淤沙於沙洲人工養灘，復育沙洲約6公里、養灘量達10萬立方公尺，根據衛星影像分析，沙洲已呈現穩定趨勢，有效減緩沙洲侵蝕內縮及潟湖淤積陸化情形。

此外，為了守護台南海岸線，除邀請經濟部水利署第五河川局、第六河川局、台江國家公園管理處、林務局嘉義林區管理處等中央機關與市府單位共同成立台南市海岸防護合作平台、定期召開海岸防護分工協商會議外，也持續投入經費辦理人工養灘、沙洲復育及海岸漂流物清除等工作。

水利局接續表示，除養灘工作外，市府也格外重視海洋廢棄物議題，據統計，111年已清除逾4000公噸海岸漂流物，投入金額高達6000萬元，而今年也持續投入經費辦理清除工作，目前也已清除近825公噸海岸漂流物，期能改善環境污染並減少生物誤食海洋垃圾等問題。

台南市長黃偉哲表示，目前市內著名的海岸觀光景點，如黃金海岸、漁光島及觀夕平台等處的沙灘皆持續監控海岸線退縮問題也完成海岸漂流物清理，提醒民眾感受海洋風情時，也要記得將垃圾帶走，不要造成環境的污染與負擔，後續市府將持續關注海岸線及海洋環境維護，讓台南海岸保持美麗又乾淨的海灘風貌。