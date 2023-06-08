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警政署署長視導台南市警局　頒發破案有功慰勉金

▲警政署署長黃明昭，前往台南市警察局召開高層視導座談會，頒發破案有功團體及個人慰勉金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲警政署署長黃明昭，前往台南市警察局召開高層視導座談會，頒發破案有功團體及個人慰勉金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

警政署署長黃明昭，8日率防治組組長陳百祿、督察室主任顏旺盛及刑事局長李西河等幹部，前往台南市警察局召開「社區警政再出發、精進警風紀作為、清源專案2.0、掃黑及打詐座談會」高層視導座談會。

▲警政署署長黃明昭，前往台南市警察局召開高層視導座談會，頒發破案有功團體及個人慰勉金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃明昭署長肯定員警同仁對台南市治安的努力與辛勞，並頒發警察局團體慰勉金、各分局及刑大近期偵破刑案慰勉金，其中特別一提的是近日第六分局能立即破獲並制伏公然開槍挑釁的犯嫌，使民眾讚嘆員警的英勇，並及時穩定民心。

▲警政署署長黃明昭，前往台南市警察局召開高層視導座談會，頒發破案有功團體及個人慰勉金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃明昭署長強調，社區警政應從服務民眾角度出發，透過協助解決問題，建立與民眾「信任」關係，建立互信，進而主動通報，達到警民共治，是「推動社區警政再出發工作」最大目的；並再次強調警風紀之重要性，要求各級主官（管）要重視及決心，落實走動式管理，深入掌握員警工作及生活狀況，廣蒐風紀情報，在發生風紀徵兆時，積極介入處理，防制發生；一旦發生風紀案件，應落實「警紀警辦」，澈查到底，不護短，以維護團隊形象及聲譽，並期勉在場主官幹部持續策進努力。　

▲警政署署長黃明昭，前往台南市警察局召開高層視導座談會，頒發破案有功團體及個人慰勉金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

最後黃明昭署長指示，務必針對轄內黑道幫派經營、寄生之各種行業（經濟命脈）進行清查，並運用各種方式確實剷除，務求刨根溯源，斬斷不法金流，避免死灰復燃。另避免黑幫吸收少年，亦積極防制少年參加幫派，並加強訪視、關懷。識詐部分，里長部分很重要，請納入警政群組的種子教官，加強高發類型詐騙手法的宣導，解構、介紹給轄區民眾知道，以減少被害。

▲警政署署長黃明昭，前往台南市警察局召開高層視導座談會，頒發破案有功團體及個人慰勉金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長廖宗山感謝黃明昭署長蒞臨指導及慰勉，台南市警局會繼續謹遵署長及各級長官的提示及叮嚀，繼續為台南市的治安打拚、努力，使台南市成為最移居的城市之一。

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