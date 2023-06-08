台南市長榮中學體育小將接受市長表揚　期為學弟妹榜樣再創佳績

▲台南市長榮中學培育多名體育好手，因獲獎連連，受到台南市長黃偉哲表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

擁有138年歷史的台南市長榮中學，不僅是台灣足球的發源地，足球隊曾前進日本甲子園，橄欖球亦稱霸全台，更培育出無數的棒球、桌球、網球、游泳、體操及田徑好手，因獲獎連連，受到台南市長黃偉哲表揚。

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長榮中學韻律體操隊郭書卉同學，在去年6月代表台灣參加亞錦賽體操個人組彩帶項目，勇奪第5名佳績。郭書卉同學參加6月3日台南市政府舉辦的「2023年學藝參賽優秀學生表揚大會」時表示：「去年6月代表台灣拚戰亞錦賽是人生第一次的國際賽，也是第一次沒有熟悉的教練帶著我出門比賽，我覺得我這次上場不是跳得特別的完美，但是我不自覺的非常享受這個當下，既覺得興奮又覺得不可思議，是前所未有的感覺，這次比賽也看到了很多厲害的人的優點，期許自己以後能夠改進以及思考如何提升！也希望可以再爭取到國手名額。」

在2023年度全中運中，長榮中學同學獲得3金1銅的成績，其中郭芮安同學在游泳高女組4百、8百、1500公尺自由式都榮獲冠軍，包辦3金；銅牌則是由網球選手羅莛凱搭檔何宸輝同學參加高男組雙打賽獲得。

游泳小將郭芮安同學出席6月6日在台南高商舉辦的「2023年全中運暨學生聯賽獎勵表揚大會」中表示，身為屏東人，原本在屏東練游泳的她，聽到曾彥博教練考上台南專任教練，為了不放棄由彥博教練繼續指導的機會，在國二時毅然決然轉學到台南新興國中就讀，高中進入長榮中學體育班。高三的她也明白這次是游泳生涯最後一次全中運，雖然依舊獲得3項冠軍，但自己也表示對成績表現不太滿意，沒有再次突破自己，但或許人生要留些遺憾才有追求完美的動力吧！郭芮安說：「8歲的我就在水裡，到現在10年了，不管是10年前還是10年後，這整段過程都能時刻提醒自己，儘管錯誤或失敗讓人不舒服，尋求改進的路上除了苦練，更重要的還是熱忱，謝謝自己一直有保持著。練習確實辛苦，我也想過放棄，但成功的果實是那樣美好，讓我忍不住又堅持下去。未來也期望自己能夠繼續盡情享受這個過程，創造出屬於自己的舞台。」

郭芮安同學是高女400公尺、800公尺及1500公尺自由式的三金霸主，事實上郭芮安在109國女組和110高女組的全運會中就已是自由式三金得主，更在2020全中運時，改寫大會紀錄，在當時成績就已超越高中組。值得一提的是，郭芮安同學在2022年度全中運1500公尺自由式創下17分7秒26的佳績，打破台北西松高中楊宇晴於2020年全中運締造的17分41秒69大會紀錄，一口氣推進34秒，為全中運游泳史上突破最多的紀錄。

一同參加「2023年全中運暨學生聯賽獎勵表揚大會」的長榮中學網球選手羅莛凱、何宸輝同學，在兩人的精采配合下順利奪下這次全中運的季軍，為台南市拿下1枚銅牌。

長榮中學校長許德勝在畢業典禮時，引用諾貝爾獎得主波蘭裔物理學家居里夫人的名言「萬事不足懼，但求窮其理」來勉勵這些同學，期望大家努力學習，增廣見聞，因為當我們懂得愈多，就愈能無所畏懼。同時感謝同學們在校時期的努力，為學校締造了諸多的佳績，為長榮留下美好的歷史篇章。