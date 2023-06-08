三峽女跳樓原因曝！前男友在4樓分裝毒品　不顧女友死活攜毒落跑

記者陸運陞、蔡怡萍／新北報導

新北市三峽區民生街1處巷弄內，今（8）日上午一名41歲余姓女子摔落1樓遮雨棚全身擦挫傷，她送醫時一度自稱是被7、8名不明人士押迫至公寓、強逼她從4樓跳下，由於近期台中5億高中生墜樓案引發社會矚目，警方不敢大意，立刻封鎖現場調查，發現原來是余女返回4樓前男友住處拿東西，卻遭到痛毆囚禁，余女不堪受害才從4樓開窗逃離，幸好沒有造成生命危險。

▲女子自行從4樓跳下，揭發遭到前男友毆打囚禁、與販毒分裝場的案外案。（圖／記者陸運陞翻攝）



近日由於5億高中生墜樓案引發關注，轄區警方繃緊神經、第一時間追查這起女子墜樓案，發現余女從公寓4樓開窗跳下，警方在里長陪同下進入屋內，明顯聞到屋內充滿濃濃的毒品味，鑑識人員初步勘察發現，屋內有毒品分裝工具等器具，也發現毒品分裝袋、咖啡包外包裝及可疑粉末，研判此處極有可能被當成販毒據點。

▲▼警方立刻追查女子前男友，並在他身上查獲毒品。（圖／記者陸運陞翻攝）



警方調查，33歲林男在案發地點租房，疑當成販毒工作室，41歲的余女與其原本是男女朋友關係，雙方交往半年多，日前因個性問題提出分手，但林男遲遲不肯；余女隨後搬出該址，並在昨（7）日晚間返回租屋處，打算拿回自己的吹風機，卻與林男爆發口角衝突，林男動手痛毆余女，並限制余女行動自由，余女今日上午因受不了囚禁、開窗往下一跳，幸好落在遮雨棚上保住一命，而案發後林男立即帶著部分毒品駕車逃離現場，完全不顧前女友死活。

三峽警分局調閱監視器後，立刻通報攔截圍捕，迅速在三峽地區攔到駕駛白色自小客車的林男，林男為了躲避警方查緝，一路橫衝直撞，將車頭都撞毀，員警趁機將他拖下車，並在身上搜出各式毒品，當場將他逮捕，目前也正清點毒品數量中。



三峽警方指出，除了依家暴法通報相關單位外，也請社工到場協助，並替余女聲請緊急保護令，至於林男涉及的家暴、傷害及毒品等罪，警方也將全面進行徹查。