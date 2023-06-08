社會新鮮人城隍廟拜月老　遇「聯誼社」搭訕加LINE索4萬

記者張君豪／台北報導

台北市內湖區一名大學剛畢業的鍾姓男子因擔心自己長期單身，特地跑到迪化街霞海城隍廟拜月老求姻緣，未料剛走出廟外就遇到陌生人搭訕是否要加入聯誼社，突如其來的好運讓鍾男深覺「月老真靈」，敞開心防加入聯誼社人員LINE，對方要求他匯入4萬元才能加入聯誼活動，所幸經轄區內湖警分局大湖所警員努力阻止，救回鍾男積蓄。

▲內湖警分局大湖派出所警員林青留、陳奕安到場攔阻鍾男匯款。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

內湖警方表示，鍾男剛從大學畢業涉世未深，且擔心自己長期單身，5月21日到迪化街霞海城隍廟拜月老求姻緣，遭假聯誼社人員攀談，差點被騙走積蓄。

所幸在中國信託東湖分行銀行員通報下，大湖派出所警員林青留、陳奕安到場協助，警方發現，對方自稱聯誼社但並未提供聯誼活動詳細資料，且加LINE通訊過程要求鍾男翻拍身分證正反面，並需繳交高額入會費，警員告知這是詐團常見騙取民眾個資、金錢的手法，鍾男才驚覺險遭詐騙。

內湖警方提醒：網路交友陷阱多，需更加小心，不要為一時的甜言蜜語所迷惑，更應提高警覺並冷靜求證，勿輕易聽信電話端人員指示操作「ATM」匯款或購買點數卡，以免遭詐騙財損。

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