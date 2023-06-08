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幼兒園疑餵童安眠藥！醫怒提2質疑：有沒有可能不只這間？

實習記者林郁婷／綜合報導

新北市板橋區某幼兒園爆出老師餵食幼童安眠藥，並在孩子身上驗出「巴比妥」和「苯二氮平類」等藥物，引發社會譁然。對此，小兒科醫師林智葳痛批表示，那些餵安眠藥的老師良心不會不安嗎？並質疑這些老師如何拿到這些藥物，「如果有更上源的藥品來源，這些管制藥物有沒有可能不止存在於新北市這間幼稚園？」

▲▼ 新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件持續延燒，檢方今二度發度搜索 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市板橋某連鎖知名幼兒園爆出餵食學童安眠藥。（圖／記者陸運陞翻攝）

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林智葳今（8）日在臉書發文指出，兒科門診中有種藥物容易造成嗜睡，叫第一代長效型抗組織胺，常見名稱為希普利敏液（Cypromin）及鼻福（Peace），有些藥物過敏的孩子，即使服用較弱效的新型抗組織胺藥物也都會嗜睡，像是勝克敏液（Cetrizin）。

林智葳進一步指出，這些藥物在臨床上都是用來治療鼻水、蕁麻疹、或是過敏症狀，建議服用時間為晚上，孩子在吃下這些藥後，睡眠情況就會改善很多，甚至還有父母詢問能不能長期服用，「我的答案當然是不行」，對這些藥物而言，嗜睡是副作用，因此不應該將副作用當成適應症使用。

林智葳也透露，雖然長期服用不會成癮，但也會有耐受性問題，「也就是小孩可能偶爾喝一次嗜睡效果可能很好，但若天天都喝，可能也不會如預期般好睡」，另外，少數孩子使用抗組織胺，不僅不會倒頭就睡，反而會變得異常興奮，整晚不睡覺，因此「給孩子用藥之前一定要跟你熟悉的兒科醫師諮詢」。

林智葳對這起幼稚園餵食安眠藥事件感到生氣，他怒批「醫生連極度安全的抗組織胺對孩子的嗜睡副作用都如此斟酌再三，那些餵食孩子管制安眠用藥的人你們的醫師執照在哪裡？ 」另外，巴比妥或BZD類藥物都屬於管制藥品，「這些老師是如何拿到？有沒有更上源的藥品可能來源？如果有，那這些管制藥物有沒有可能不止存在於新北市的這間幼稚園？ 」

最後他也向新北市政府喊話，希望能盡快和相關單位合作調查，「人民都在睜大眼睛盯著你們看，不要沒吃這些管制藥品，也像那些可憐的孩子一樣睡著去了。」

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