侯友宜叫不出常委名字　曾銘宗：我也都叫不出來、別雞蛋挑骨頭

▲國民黨立院黨團總召曾銘宗。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨日前往國民黨中央黨部與中常委進行午餐「便當會」，不過他致詞時卻叫不出周孟蓉、吳怡玎兩位南部中常委的名字，要靠旁人提醒才叫得出來。對此國民黨團總召曾銘宗今（8）日用自爆的方式幫侯友宜緩頰，「其實我也常常叫不出來名字」、「別雞蛋裡挑骨頭」。

侯友宜昨天便當會致詞時，提及5月27日前往南部，「在座的彩鳳（侯彩鳳），以及中常委...我們的...對不起...」這時侯友宜叫不出名字，在旁人提醒下，才說「孟蓉（周孟蓉）啦！」接著他又忘記另一位南部中常委的名字，「怡...怡...」最後還是要靠旁人提醒，才說清楚「怡玎（吳怡玎）啦！怡玎！」他於是尷尬表示，「很抱歉，萬一名字叫得不準確的話，我給各位抱歉。」

對此，國民黨團總召曾銘宗幫侯友宜緩頰，稱有些中常委有時不一定常來開會，他並自曝：「其實我也常常叫不出來名字」。他表示，侯友宜很少去參加中常會，（叫不出名字）這是正常的現象，他有這個誠意，跟大家強化溝通，大家不需要特別去挑剔細節。

曾銘宗再三強調，「我也承認了喔！有一些中常委，我也叫不出他的名字啊！我已經做總召做很多年，我當執行長做很久，我真的真的有一些我也真的叫不出名字，我也承認！」至於侯友宜很有誠意跟大家做溝通，「我覺得你們（媒體）雞蛋裡挑骨頭，其實沒有那麼容易的挑啦！」他並表示，這些中常委都是國民黨的重要資產，也是國民黨重量級的、地方的非常重要的前輩，「但是我真的跟大家報告，有些我真的叫不出名字！」