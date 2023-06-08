政壇＃MeToo爆不完　國民黨：政治人物應勇於承擔、扮演守門人

▲國民黨今日召開「接住#MeToo性騷擾，政治人物應扮演防二度傷害的守門人」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

性騷擾風暴襲捲政壇，國民黨今（8）日召開「接住#MeToo性騷擾，政治人物應扮演防二度傷害的守門人」記者會，擔任中華民國退警總會副總會長的新北市議員林國春、臺灣醫療健康諮商心理學會理事長李玉嬋教授、組發會社會部主任水雲翔等出席，以專業諮商的角度提供妥適處理性騷事件的建議，並認為政治人物應該勇於承擔、接住#MeToo受害者，擔任守門人的角色，才是應有的典範。

水雲翔表示，根據勞動部2022年工作職場調查約有20萬受雇勞工在工作場所遭受性騷，但僅有39000名提出申訴，不到兩成。#MeToo性騷擾風波揭露的過程，讓受害者再重新一次經歷傷痛，所以建議找信賴的專業的人士，提供受害者最好的協助，同時對於加害者與包容者予以譴責。

水雲翔強調，目前國內性騷法因應的場所、校園、職場、公共場所有不同法規，申訴管道非常複雜、法源太多，而立法院的執政黨立委也封殺在野黨立委提案要求修正性騷法的通報機制，他呼籲執政當局應該儘速整合、建立完善的申訴通報機制。

李玉嬋表示，最近性騷議題延燒之下，鼓勵很多受到性騷的人勇敢站出來，但現階段最重要是我們能不能接住這些#MeToo的人，是否有中立機制來協助他們？因為一開始受到性騷的人不願提出來，就是因為擔心受到攻擊或二度傷害，所以她認為，現在這些受害者勇敢站出來之後，全民就沒有人是局外人，尤其政治人物更應該承擔，要能接住#MeToo受害者，擔任守門人的角色，這是政治人物應該有的典範。

「世界不是毀在作惡多端，而是毀在冷漠袖手旁觀」，李玉嬋舉愛因斯坦曾說過的話指出，應避免袖手旁觀者效應的二度傷害，越多旁觀者的暴力傷害、因責任分攤更容易冷漠袖手旁觀。李玉嬋以性騷過程中的三個角色來說明：旁觀者部分，「接起來、就是你」，沒有局外人、都是守門人才能零容忍，更應「挺起來、制衡它」，無心加害之過也是錯，力抗性騷擾的權力結構；加害者部分，首先「扛起來」，第一時間道歉，即使無心之過，比照過失傷人，應該立即承擔；其次「學起來」，真心檢討「學習」，尊重人際界線及性自主，「沒說YES就是NO」；被騷擾者部分，「站出來 #me too」，找對「靠山」幫忙申訴，了解法規何時提告，「說出來，被侵犯」 ，找個「療育者」幫自己療傷，讓韌性再現。

曾任刑事警察、具有犯罪司法學碩士的林國春則從法制的角度提出，事後心理上創傷非常難以彌補，性騷擾防治法是行政罰，是與性跟性別有關的行政法，屬於告訴乃論，但很多民眾受到性騷擾很難得社會公平對待，尤其加害者很多是有權有勢的人，所以他常警惕自己，要幫這些弱勢的受害者討回公道。

林國春指出，性騷擾防治法施行這麼久了，這段時間才連續爆發，是因為接近選舉時刻，他呼籲所有被害人應該趁這個時機勇敢站出來，因為被害人經常是弱勢族群，無論任何政黨、任何官員、任何民意代表都應該勇於幫被害人主持正義。

林國春也建議，各行政單位接受民眾陳情性騷事件時，應該第一時間將訊息通報警察局，警方會啟動偵查隊、家暴官或婦幼隊，會二十四小時接受通報並處置，這樣的機制才能保護被害人，避免受到二次傷害。且這樣犯罪多是連續犯，多數不會是單一個案，警方可以整合所有被害人的資訊，對加害者予以嚴懲。