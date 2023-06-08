侯友宜、AIT主席共遊平溪　柯志恩曝「天燈祈福詞句」

▲侯友宜與AIT主席Laura Rosenberger等相關人士遊平溪。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜7日晚間與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）到平溪旅遊。國民黨智庫執行長柯志恩表示，侯友宜向羅森柏格介紹台灣美食及景點，兩人也談及城市轉型。最後，雙方在天燈上寫下祈福詞句，侯友宜寫「台美交流、友誼長存」，羅森柏格則寫「AIT US-TAIWAN EXCHANGE」，為昨日相聚劃下完美句點。

柯志恩8日透過臉書發文表示，昨晚陪同侯友宜與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格等相關人士，一行人來到平溪放天燈、吃美食，一講到平溪就會想到天燈，平溪天燈的文化意象更早已享譽國際。

柯志恩透露，侯友宜首先向羅森柏格介紹「新平溪煤礦博物園區」的歷史，以及平溪天燈的由來，餐敘時更大力推薦許多台灣美食及好玩景點，歡迎羅森柏格下次到訪。柯志恩說，羅森柏格來自美國匹茲堡，談到城市如何從工業城轉型為多元經濟、創新之都，期待未來在觀光、科技等層面，能與新北有更多議題的交流與發展。

柯志恩指出，最後雙方在天燈上寫下祈福的詞句，侯友宜寫下「台美交流、友誼長存」，羅森柏格則寫下「AIT US-TAIWAN EXCHANGE」，為昨日的相聚劃下完美的句點。