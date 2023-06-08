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社會 社會焦點 保障人權

才撞爛竹聯林京葵的賓士G63　林口車行又出包！員工在2樓拉K

記者戴上容／新北報導

新北市一名22歲翁姓車行員工，上個月底偷開「黑幫學霸」之稱的竹聯幫明仁會前會長林京葵所託賣、要價937萬有「暴力越野」之稱的賓士G63，不慎在新北市林口區中山路與文化二路口與車碰撞翻覆，翁男最後更花了880萬把這輛賓士車買下，平息對方怒火。而這家改車行因出入份子複雜，上周四（1日）下午，林口警方突襲臨檢，在改車行2樓查獲毒品K他命，並將持有的員工劉姓男子依法送辦。

有「黑幫學霸」稱號的竹聯幫明仁會前會長林京葵（綽號京葵），日前將要價937萬的G63託賣，沒想到車行翁姓員於4月29日清晨6時許，偷開著G63出門兜風發生車禍，整輛G63在空中翻滾。據傳，林京葵相當不滿，要求翁男以880萬代價將車買回，翁男不但得負起相關肇事責任外，還得硬吞把這輛已毀壞的賓士車買下，懊悔莫及。

由於該車行出入分子相當複雜，引起警方關切，林口警分局1日執行「清源專案2.0」工作，針對當鋪、車行等可能潛藏之高風險犯罪特定處所進行掃蕩，當天下午在改裝車行臨檢時，在二樓發現桌面上擺放著K盤及吸食工具，經試劑檢測後呈K他命陽性反應，當場逮捕28歲劉男，訊後依毒品危害防制條例移請偵辦。

▲▼ 林口一處改裝車行被查獲毒品 。（圖／記者戴上容翻攝）

林口警再次宣示打擊犯罪的決心，將持續落實清源專案2.0，並加強掃黑緝毒，徹查轄內高風險場所，根絕犯罪行為，並確保社區的平安和安寧，保障市民的生命財產安全。

▲▼ 林口一處改裝車行被查獲毒品 。（圖／記者戴上容翻攝）

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