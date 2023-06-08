新北男壓力大…南下300公里對女學生「掏鳥套弄」紓壓　這下慘了

▲朴子某校多名女學生目擊陌生男子公然手淫。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣朴子市一所學校的女學生，日前放學時段發現有男子在車上刻意拉下車窗手淫，或是走在路上將擋住褲檔的公事包拿開，露出下體，驚嚇之餘向校方反映並報案。警方蒐證後，順利逮捕來自新北的30歲蘇姓男子，蘇到案供稱因為業務壓力大心情苦悶，才會露鳥紓壓，警方偵訊後依妨害風化罪嫌將蘇移送法辦。

嘉義少年警察隊於今年5月22日接獲朴子某校人員報案，指有男子在自小客貨車上故意開啟車窗並在車上手淫，或是步行在國小附近，以公事包擋住褲襠，遇女學生就故意拿開包包露出下體，造成多位女學生驚嚇。少警隊接獲通報後，該日起即將該校周遭列為放學觀測重點，當日指派4位同仁至該地區埋伏，並加強校園周遭巡邏，並訪談目擊學生，了解歹徒犯案手法及特徵。

由於歹徒步行犯案，又未能發現其上下車點，僅能逐一分析過往車輛，再分析車輛使用人特徵，經多日埋伏觀察，鎖定該部來自新北巿的車輛，並通知30歲蘇姓男子到場說明。

經出示各種照片證據，蘇男坦承露鳥行為不諱，自曝因為業務壓力大心情苦悶，才會露鳥紓壓，也再三保證絕不再犯，警方偵訊後將蘇男依妨害風化罪移請嘉義地檢署偵辦。