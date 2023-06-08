才剛出獄就買春被笑「太短」殺婦　死者女怒：她為讓我上學而死

▲男子性交易後遭嘲諷，憤而殺害女子。此為示意圖。（圖／示意圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

男子邱耀陽23年前被捕入獄，出獄當天，就找上賣春的潘姓婦人，完事後邱男不滿被對方嘲諷而發生糾紛，最後殺害潘婦。邱男犯案後逃亡22年，直到去年刑事局比對另案的DNA後，才查出他犯下本案。一審將他判刑15年，案經上訴，高等法院二審開庭時，傳喚死者的女兒出庭。死者女兒目前已經取得博士學位，她在庭上痛斥，母親為了讓她讀書才會出來賣春，最後死於非命；但邱男卻能安享天倫之樂，那「我們呢？」。全案將於六月底宣判。

現年52歲的邱男有多項前科。23年前他因為賭博案件遭判處罰金4,000元確定，於2000年7月17日罰金易服勞役執行完畢，離開新竹監獄要返回桃園市時，晚間8點多，行經桃園市區某路口，與花名秋鳳的潘婦約明性交易。2人隨即到潘婦的租屋處交易。

交易完成後2人因故發生口角，邱男不滿被嘲諷「太短」，竟抓起房間內的水果刀揮擊潘婦，最後刺入潘婦右側背部，導致右肺萎陷下葉有穿刺傷口，當場血流滿地，傷口處小支氣管及肺動脈分枝切斷血液流入氣管，引起失血性休克及血氣胸而死亡。邱男犯案後將刀刃隨意丟棄在附近水溝內逃逸。因當時DNA資料庫並未建立，案件陷入膠著。

不過邱男因持續犯案，刑事局採集他的DNA後，比對本案中採集到的菸蒂，最後發現邱男犯下23年前的這起案件。當時警方找上門時，邱男還向員警表明鬆了一口氣；回到案發現場的巷子時，邱男也不願深入，直接坦承犯行。檢警提起公訴，一審將邱男判刑15年。

案經上訴，高等法院二審開庭審時，傳喚死者的女兒。死者女兒目前已經取得博士學位，她在庭上表示，當年她讀小學時，父親中風，弟弟還很小，母親不希望她輟學所以才會外出賺皮肉錢，最後才發生這起案件；如今20多年過去了，邱男不但結婚生子，安享天倫之樂，但「我們呢？」死者女兒因此希望法官對邱男從重量刑。全案定於6月28日宣判。