見面4次幼教師慘遭下藥性侵！碩士男判重刑定讞還要賠償百萬元

▲幼教老師到男方家裡，慘遭下藥性侵。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市幼教老師小薇（化名），2016年間在網路上認識曾任電腦工程師的碩士畢業潘姓男子，2人見面4次後，潘男竟在飲水中下藥，小薇雖一度覺得水「霧霧的」，但仍被迷昏性侵。最高法院審理後，將潘男重判7年6月定讞，另外賠償部分，一審也判決潘男須賠償上百萬元。

判決指出，小薇2016年12月間，在交友網站上認識潘男，潘男當時以英文名字「Stanly」自稱，之後雙方以LINE通訊軟體聯繫，潘男謊稱中文姓名為「潘建霖」。而後2人互動熱絡，到2017年5月間，已經3度約出見面、吃飯。

2017年6月間，2人第四度約出見面，一開始先在外面吃冰，而後返回潘男住處，小薇在沙發上看電視，潘男先調了一杯梅酒給小薇，喝完後潘男又端出一杯水，小薇口渴，但喝了兩口後發現水中有白色顆粒漂浮，覺得很奇怪，就拿著水進去廚房問潘男：「為什麼杯子裡面的水會霧霧的？」潘男拿起水壺說：「難道是茶壺霧霧的嗎？」隨後將水倒進另一個杯子內，小薇不疑有他，再喝了幾口水。

沒多久，小薇感覺到全身無力、頭暈和不舒服，但擔心潘男亂來，所以不願說出，結果潘男一直待在廚房不出來。小薇撐不住時，潘男才將她抱入房間脫光，當她意識到不對時，只能無力哀號要「不要，不可以這樣」，但眼見潘男已經壓制自己，無力反抗只能出聲央求「拜託你戴套」，聽見潘男說完「都還沒硬怎麼戴」後便昏睡過去，遭性侵得逞。小薇事後體內驗出第四級毒品佐沛眠（Zolpidem），才知道遭下藥性侵，憤而提告，潘男遭提起公訴。

法院審理時，潘男辯稱雙方情投意合，自然發生關係，並未違反小薇意願。不過法院勘驗當時的監視器畫面，發現小薇確實需要攙扶，顯見意識不清；另外潘男事後傳訊「要不要再睡一下」、「以後不讓妳喝了，抱歉呢」可見當時小薇就已經出現異狀，潘男確實有罪。一審將潘男重判8年，二審則改判7年6月。全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。此外，小薇也提出民事訴訟求償，一審判決潘男須賠償101萬餘元，目前上訴二審審理中。