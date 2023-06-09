給說法／違停車輛遭損是活該還是能求償

▲違停違反的是《道路交通條例》，而車輛受損則是要以《民法》侵權行為求償。（圖／台東警分局提供）

根據新聞報導，日前台北市重慶北路發生一起水泥攪拌車翻覆事故，疑似是因為水泥車超重，再加上過彎時不慎，才造成車輛翻覆。所幸，翻覆意外並沒有波及到其他用路人，水泥車的黃姓駕駛也僅受到輕傷，不過路旁有一輛違規停在人行道上的機車，倒是剛好直接被傾瀉的水泥給「固定」住。

在這個例子中，違停的機車若在停車期間因故受損，車主可以提起民事賠償嗎？還是說違停者就「活該」，不應該獲得賠償呢？

違停車損應檢視雙方責任

違規停車所違反的是《道路交通條例》等行政法規，而車輛受到毀損，則是要以《民法》侵權行為求償，在法律的程序上必須要分開處理。違規者必須吃上罰單，而造成車輛毀損的行為，也必須負擔民事責任。

不過，若違停車輛害人發生意外死傷，也可能會有刑事責任。另外，如果車禍的發生，除了行為人的不慎，車主違停在容易造成事故的位置也是原因之一的話，那根據《民法》與有過失的規定，違停的車主也必須要負擔一部分的責任。

也就是說，若不小心撞到違停車輛，並造成其損傷，雖然還是可能會被車主提起民事求償，但若有申請行車事故鑑定，就能在法庭上證明，車主因違規行為而須要負擔一定比例的責任，以此主張減輕賠償金額。

拖吊時受損向員警求國賠

那如果是車子被拖吊時發生車損呢？之前就發生過此種案例：高雄市一名呂姓男子把車違規停在紅線後，遭到員警舉發並拖吊，後來他去拖吊保管場領車時，卻發現車子的保險桿上竟然有多處毀損，一氣之下向拖吊業者提告民事賠償3萬元。

高雄地方法院簡易庭駁回呂男之訴，不過理由是呂男提錯訴訟的種類。因為拖吊業者僅屬於受員警指揮、協助公共任務的「行政助手」，所以過失責任應該算在現場指揮之員警身上，呂男應該要向員警所屬機關請求「國家賠償」才對。依照法院的見解，如果車輛違停遭拖吊受損時，應該要向負責執行的警察機關提起國賠，而非提起民事訴訟。

過去也曾發生過數起，為了「懲罰」違規停車者而將車子刮花，或在擋風玻璃上寫字，甚至使用保鮮膜將車子包膜的事件。這些情況不但可能需要負擔民事賠償責任，還有可能觸犯《刑法》毀損罪、強制罪等可能。若遇到車子違法臨停，還是報警處理，請拖吊車來拖吊，才是最好的解決辦法。（本文轉載自法操）

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