5億高中生命案！鄉民不滿驗屍結果嗆上街要真相　高大成說話了

記者鄧木卿／台中報導

5億高中男命案引發社會高度關注，目前台中地檢署的鑑定結果與協助家屬的法醫高大成不符，有民眾籌組「五億高中生要真相上街頭」的臉書社團，呼籲大家勇敢站出來，全民行動走上街頭，抗議台中地檢署司法不公，律師許哲維發文表示，「謀定而後動，感謝大家」，高大成也自錄影片，強調「法醫只是提供醫學專業，並沒有干預司法的權利，希望大家冷靜思考，不要做情緒上的發洩」。

▲▼5億高中男命案引發民間抗議不公，高大成希望大家冷靜不要情緒發洩。（圖／高大成辦公室提供，下同）

「五億高中生要真相上街頭」臉書表示，不是只有喊高醫師、許律師加油，還要有所行動，臉書還邀請大家一起約時間上街頭抗議，抗議台灣法律已死，抗議中檢司法不公，不能讓高中生冤死。也在群組內的律師許哲維說，非常感謝大家的正義感，目前先不急，先讓他準備開庭，謀定而後動。

高大成也自錄影片強調，「對於五億高中生的墜樓事件，我們法醫只是提供醫學專業，給檢察官做為辦案的基礎和方向，並沒有干預司法的權利，希望大家能夠冷靜思考，不要做情緒上的發洩，非常感謝大家的支持和關心，再度感謝大家，感謝再感謝。」

▲▼有民間團體號召全民走上街頭，抗議地檢署司法不公。（圖／五億高中生要真相上街頭臉書，下同）