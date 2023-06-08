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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【東森傳愛助更生】大馬電台訪阿凱：感謝總裁讓我對社會有貢獻

▲▼更生人張登凱（右），接受馬來西亞電台主持人訪問。（圖／張登凱提供，翻攝臉書）

▲更生人張登凱（右），接受馬來西亞電台主持人訪問。（圖／張登凱提供，翻攝臉書）

記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟協助許多更生人復歸社會，當中有許多成功的案例。其中一位由王令麟協助的更生人張登凱（阿凱），近日獲邀赴馬來西亞，接受當地媒體訪問，更在日前接受大馬電台的臉書直播。阿凱感性表示，「感謝總裁讓我對社會有貢獻」。

只有國中學歷的阿凱，很早就開始混陣頭，結識許多朋友，除了吸食毒品以外，最後更走上販毒的不歸路，28歲被逮入獄，判刑17年定讞。阿凱在獄中服刑時，認識因案入獄的王令麟，王令麟經常鼓勵阿凱要改變人生，傳輸他許多正能量，讓阿凱開始改變。而當時矯正屬發起微電影拍攝計畫，王令麟以自身經驗與號召力，在導演董德華籌拍的《5mm的溫度》微電影中，親自指導該劇的劇本及選角，而張登凱正是在王令麟認可下，擔任該劇一位反省並思念母親的第5號男主角，該劇後來更獲得金善獎的肯定。之後阿凱出獄後，也接受王令麟的幫助，進入集團內工作。

阿凱不僅工作認真，他也熱心公益，他在今年五月中搭機飛往馬來西亞接受電台訪問，也接受平面媒體的專訪，暢談更生人復歸社會所遇到的困難，以及王令麟如何一路相伴，協助阿凱成功復歸的過程。之後更在6月初，接受馬來西亞電台CITYPlus的節目《人才请就位》訪問，於馬來西亞臉書及YouTube直播分享。

阿凱在王令麟的鼓勵下，成為更生人復歸社會的成功案例。他最近除了接受訪問以外，接下來已經向監獄提出申請，要進入監所內擔任講師，講述王令麟如何協助的過程，幫助收容人找回自己，復歸社會。

阿凱也感念當時在北監內，與王令麟共同拍攝微電影，也經常被王令麟鼓勵、激勵，才能有現在的自己，並且能夠當一個對社會有貢獻的人。

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