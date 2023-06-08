火車相撞她發災難財　印度婦「假死尪」領國賠！剛認完屍丈夫現身

▲印度東部奧里薩邦火車相撞翻覆，事故現場慘不忍睹。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度奧里薩邦（Odisha）2日發生3輛火車相撞將近300人死亡的嚴重事故，截至7日仍有80多具罹難者遺體尚未被認領。然而，一名婦女竟藉此機會大發災難財，對警方謊稱丈夫在列車事故中喪命，甚至前往認屍，以向政府申請領取170萬印度盧比（約新台幣62.9萬元），結果丈夫「大義滅親」直接到警察局報案。

▲奧里薩邦婦女吉坦加麗向政府申請賠償。圖為事故罹難者家屬，非文中當事人。（圖／路透）

根據印度快報、印度斯坦時報報導，來自喀塔克縣（Cuttack）的婦女吉坦加麗（Gitanjali Datta）宣稱她的丈夫達塔（Bijay Datta）在印度本世紀最嚴重的列車事故中身亡，並到場指認了一具男性遺體，藉此向印度鐵道部、奧里薩邦首席部長帕特奈克（Naveen Patnaik）辦公室，以及印度總理莫迪（Narendra Modi）辦公室分別申請了100萬、50萬與20萬印度盧比的賠償與補助金。

然而，謊言被戳穿的原因竟是已分居13年的丈夫達塔，直接跑到警察局檢舉妻子，氣得要求警方對她採取嚴厲措施，因為她不僅企圖詐領公共資金，還謊稱他已死亡。警方消息稱，吉坦加麗因為害怕被捕還一度藏匿，但經過核對，吉坦加麗被確認偽造死亡文件，雖然最後證實一切都是假的，不過警方也只有予以警告，很快就放她回家了。