印度大橋「軟腳式坍塌」誇張畫面曝光　去年才因強風暴雨塌掉

▲這座大橋去年曾因強風暴雨倒塌過。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

印度比哈爾邦一座正在興建當中的4車道大橋4日崩塌,現場畫面也已經曝光。這已經是這座橋第二次發生倒塌事故,邦政府已下令進行調查。

#WATCH | Under construction Aguwani-Sultanganj bridge in #Bihar’s #Bhagalpur collapses. The moment when bridge collapsed was caught on video by locals. This is the second time the bridge has collapsed. Further details awaited.



(Source: Video shot by locals) pic.twitter.com/juVsCwogMF