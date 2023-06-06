3歲童玩耍抓活蛇塞嘴就咬　奶奶驚見半屍掛嘴邊嚇壞

▲印度一名3歲男童在自家後院玩耍時，發現一條活蛇就往嘴巴塞。（示意圖／《兩棲爬蟲萬事屋》授權提供。 ）



記者隋昊志／綜合報導

印度一名3歲男童，日前在家中後院玩耍時，突然開始尖叫大哭，引起屋內奶奶的注意出來查看，沒想到男童嘴巴竟然咬著一條蛇，急忙替男童清洗嘴巴，男童的父母也立刻將死掉的蛇裝入塑膠袋後，帶男童前往醫院檢查進行緊急處理。醫師在檢查過後，研判該條蛇並沒有毒性，男童也在觀察24小時後順利出院。

#UttarPradesh: In a shockingly bizarre incident, a 3-year-old boy chewed a snakelet to its death in Farrukhabad district.



The doctor on duty at the Emergency of the district hospital, who observed the child, said necessary medicines had been administered to the boy & that he was… pic.twitter.com/037beYqkXg — IANS (@ians_india) June 5, 2023

據《The Tribune》報導，印度北方邦法魯卡巴德縣（Farrukhabad）一名年僅3歲的男童阿尤許（Ayush），日前在家中後院玩耍時發現一條蛇，並在不瞭解蛇危險性的情況下對牠產生好奇，直接將蛇抓起放入嘴中啃咬咀嚼，正當要吞下肚時，感覺到不舒服，隨後開始放聲尖叫。

此時人在屋內的奶奶桑妮塔（Sunita）聽到阿尤許的尖叫聲，立刻跑出屋外查看，發現一條蛇尾巴就掛在孫子的嘴邊，嚇得她趕緊衝上前將蛇從孫子嘴中拿開，並替阿尤許進行嘴巴簡單的清潔。此時阿尤許父母也將死蛇裝入塑膠袋中，帶阿尤許趕往醫院檢查。

抵達醫院後，急診室值班醫師安薩里（Mohammad Salim Ansari）立刻替阿尤許進行檢查，並給予藥物治療，所幸在留院觀察24小時後，阿尤許身體並沒有異狀，院方並從阿尤許父母帶去的死蛇種類研判，並沒有毒性，在確定阿尤許脫離危險後，讓他出院回家。

另據《Newsweek》指出，印度有多達近300種蛇類，其中有超過60種是有毒的、40多種是輕度毒性，180種是無毒蛇類。WHO過去曾有報告指出，印度每年有多達500萬起遭蛇咬傷的案例，從2000年到2019年間，更有120萬起遭蛇咬死的個案，其中超過4分之1人數，年紀都未滿15歲。