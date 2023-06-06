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3歲童玩耍抓活蛇塞嘴就咬　奶奶驚見半屍掛嘴邊嚇壞

▲ 遇到蛇該怎麼辦？超清楚懶人包教你如何應對！（圖／《兩棲爬蟲萬事屋 - Herptile`s Yorozuya》臉書粉絲專頁授權提供，請勿擅自翻攝，以免侵權，下同。 ）

▲印度一名3歲男童在自家後院玩耍時，發現一條活蛇就往嘴巴塞。（示意圖／《兩棲爬蟲萬事屋》授權提供。 ）

記者隋昊志／綜合報導

印度一名3歲男童，日前在家中後院玩耍時，突然開始尖叫大哭，引起屋內奶奶的注意出來查看，沒想到男童嘴巴竟然咬著一條蛇，急忙替男童清洗嘴巴，男童的父母也立刻將死掉的蛇裝入塑膠袋後，帶男童前往醫院檢查進行緊急處理。醫師在檢查過後，研判該條蛇並沒有毒性，男童也在觀察24小時後順利出院。

據《The Tribune》報導，印度北方邦法魯卡巴德縣（Farrukhabad）一名年僅3歲的男童阿尤許（Ayush），日前在家中後院玩耍時發現一條蛇，並在不瞭解蛇危險性的情況下對牠產生好奇，直接將蛇抓起放入嘴中啃咬咀嚼，正當要吞下肚時，感覺到不舒服，隨後開始放聲尖叫。

此時人在屋內的奶奶桑妮塔（Sunita）聽到阿尤許的尖叫聲，立刻跑出屋外查看，發現一條蛇尾巴就掛在孫子的嘴邊，嚇得她趕緊衝上前將蛇從孫子嘴中拿開，並替阿尤許進行嘴巴簡單的清潔。此時阿尤許父母也將死蛇裝入塑膠袋中，帶阿尤許趕往醫院檢查。

抵達醫院後，急診室值班醫師安薩里（Mohammad Salim Ansari）立刻替阿尤許進行檢查，並給予藥物治療，所幸在留院觀察24小時後，阿尤許身體並沒有異狀，院方並從阿尤許父母帶去的死蛇種類研判，並沒有毒性，在確定阿尤許脫離危險後，讓他出院回家。

另據《Newsweek》指出，印度有多達近300種蛇類，其中有超過60種是有毒的、40多種是輕度毒性，180種是無毒蛇類。WHO過去曾有報告指出，印度每年有多達500萬起遭蛇咬傷的案例，從2000年到2019年間，更有120萬起遭蛇咬死的個案，其中超過4分之1人數，年紀都未滿15歲。

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