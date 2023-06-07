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10歲弟「活埋屍體堆下」奇蹟獲救　印度火車相撞80多具遺體無人領

▲▼印度奧里薩邦2日3列火車相撞事故。（圖／路透）

▲這起鐵路事故造成288人喪命。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

印度奧里薩邦2日3列火車相撞事故造成288人死亡，時隔多日仍有80多具遺體無人認領。年僅10歲男童佩特拉（Debasish Patra）當時也在列車上，受困7具遺體下方，絕望等待數小時，才被哥哥與其他村民奇蹟般救出。

綜合BBC、鏡報報導，佩特拉回憶，當時一家人正準備前往奧里薩邦的巴德拉克（Bhadrak），但就在列車駛離巴拉索爾（Balasore）數分鐘後，坐在母親身邊的他突然聽到一聲巨響，接著便是劇烈顛簸，眼前突然陷入一片黑暗，隨後失去意識。

當佩特拉再度睜開雙眼時，劇痛襲來，多具遺體就壓在他身上。在絕望等待數小時之後，他才終於被年長的哥哥及其他村民救出來，奇蹟般倖存。只不過並非每名乘客都像他這般幸運能夠活下來。

▲▼印度奧里薩邦2日3列火車相撞事故。（圖／路透）

這起事件是印度本世紀最嚴重的鐵路事故，在發生事故的3個列車之中，其中2個客運列車共載著3000多名乘客，相當擁擠，當局修正死亡人數至288人。事發後，列車乘客家屬紛紛前來尋找親人，在巴拉索爾市最大醫院「全印度醫學科學研究所 」（AIIMS）外排隊，院外設置兩個大螢幕，循環播放遺體照片，死者臉部幾乎傷重到無法辨識。

每具遺體都有一個編號，親屬們就站在螢幕前看著照片，從衣服等細節尋找線索，迄今仍有80多具遺體待認領。然而在某些情況下，遺體辨認程序顯得困難重重，且隨著時間一分一秒流逝，遺體腐爛程度就更加嚴重。

▲▼印度奧里薩邦2日3列火車相撞事故。（圖／路透）

男子尼札穆丁（Muhammad Nizamuddin）透露，他的兒子與16歲孫子塔夫希爾安薩里（Tafsir Ansari）、13歲孫子塔西夫（Tausif）都在列車上，目前兒子人還沒找到，但已在螢幕上看到2名孫子的照片。儘管孩子們臉部因傷毀容，但他仍能認出他們。

然而就在尼札穆丁前往認領孫子遺體時卻遭到阻攔，得知孫子遺體已被另個家庭認領，不過尚未移交遺體。這讓他感到心煩意亂，直言「這怎麼可能？你的意思是我認不出我的孫子？」他被要求與市政官員聯繫解決此事。

負責遺體認領的官員說明，遺體若有不同家庭來認領，將進行DNA檢測，協助家屬進行身分識別；身分不明的遺體將在醫院太平間存放10天，不會立刻火化或埋葬。

▲▼印度奧里薩邦2日3列火車相撞事故。（圖／路透）

▲▼印度奧里薩邦2日3列火車相撞事故。（圖／路透）

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