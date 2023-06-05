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印度3列車相撞275死　當局不排除人為破壞釀禍

▲▼印度火車出軌。（圖／達志影像／美聯社）

▲官方一度稱事故造成288人喪生，後來下修罹難人數為275人，傷者則有1100多人。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

印度東部2日晚間發生3列火車相撞的重大鐵路事故。有關單位清除殘破車廂、修復受損鐵軌後逐漸恢復通車，事故原因初判為電子號誌故障，但不排除人為疏失甚至蓄意破壞。

「紐約時報」報導，還有不少罹難者家屬在趕往東部奧里薩省（Odisha）巴拉索爾（Balasore）鎮附近的事發地。官員加緊調查事故原因，稱儘管在查為何電子號誌系統疑出現故障，但不排除人為疏失甚至蓄意破壞的可能性。

官方一度稱事故造成288人喪生，後來下修罹難人數為275人，傷者則有1100多人。到4日深夜事發地的鐵道已開始陸續恢復雙向通行。

列車相撞過程起初各方說法不一，如今確認是一列往南開往清奈（Chennai）、時速128公里載客1250人的「科羅曼德快線」客車（Coromandel Express）在行經事發地點Bahanaga Bazar車站時，疑因鐵路電子號誌故障，衝入叉道撞上當時停在鐵軌上一列鐵礦貨運列車，導致20節客車車廂出軌。

「科羅曼德快線」部分脫軌車廂彈入對向鐵道，又撞到此時恰好結束靠站、駛離中的北上開往加爾各答「豪拉特快線」（Howrah Superfast Express）客車，造成後者最後2節車廂出軌。豪拉特快線當時車上有乘客1039人。

兩名高層鐵路官員在首都新德里告訴媒體，他們已確定當時不用停靠的「科羅曼德快線」抵達車站時收到綠色燈號，列車也沒有超速。

事發地鐵道是印度東部一條重要路線，供數百萬流動工人能靠相對低廉的快車穿越印度心臟地帶，許多乘客來自較貧困的印度東、中部，前往富裕的南部城市工作。

印度的鐵路網是世界最龐大鐵路系統之一，每年輸運旅客約80億人次。雖然印度近年大力增加整體開支改善鐵路運營，包含以新的快速列車更新車隊陣容，但審計單位表示整體1萬3000多輛列車裡，安全方面的投資仍呈下滑。

印度鐵路部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）4日告訴媒體，官員正調查用於防止意外的電子號誌系統是否未按預期運作，但有關單位不排除人為蓄意破壞的可能，若查明屬實定嚴懲須為此負責的人員。衛士納還說鐵路單位已請中央調查局（Central Bureau of Investigation）介入調查。

但有鐵路官員私下對如此高調查辦頗有怨言，認為這是政治領袖在找替罪羊，想移轉一個眾所周知的焦點：儘管當局標榜近年重大鐵路事故的頻率已顯著下降，但用於改善龐大鐵道路網安全的資金仍嚴重不足。

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