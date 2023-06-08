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飛彈威力不夠炸水壩！　專家揭烏大壩「中間斷裂兩半」最可能原因

▲▼烏克蘭新卡科夫卡水壩6日遭炸毀後潰堤。（圖／CFP）

▲烏克蘭新卡科夫卡水壩6日炸毀後潰堤。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭南部赫爾松新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）6日炸毀潰堤，烏俄雙方互相指控是對方所為，然而，有工程與彈藥專家認為，雖然可能是結構坍塌或遭蓄意炸毀，但有些說不通，最有可能的解釋是水壩發生內部爆炸所導致。

根據紐約時報報導，新卡科夫卡大壩毀損後，烏克蘭總統澤倫斯基發文指控是俄羅斯埋下地雷炸毀的，克里姆林宮發言人則反控是烏方蓄意破壞水壩。烏克蘭國有水力發電公司負責人西羅塔（Ihor Syrota）受訪表示，由於水電廠是依照抵禦原子彈的設計建成，用飛彈無法造成這麼大的破壞，「很明顯廠區內部發生爆炸，發電廠斷裂成兩半。」

報導提到，專家警告，目前可獲得的證據非常有限，但他們認為，內部爆炸是大壩毀損最有可能的解釋，在封閉空間中爆炸，所有能量會全部集中在周圍結構，進而造成最強大的破壞力。當地居民們在網路上PO文表示，他們6日在大約凌晨2時50分左右聽到一聲巨大的爆炸聲響。

▲▼烏克蘭赫爾松南部新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）遭到破壞，衛星影像可見水不斷從中流出。（圖／路透）

▲新卡科夫卡水壩損毀，衛星影像可見水不斷從中流出。（圖／路透）

不過專家也說，即便如此，也至少需要數百磅炸藥才能把水壩炸到潰堤，從外部對大壩使用飛彈或炸彈，只能發揮一小部分威力，因此若要達到類似效果，將需要很多威力大許多倍的炸藥。伊利諾大學厄巴納香檳分校工程學教授、炸藥專家格魯馬克（Nick Glumac）表示，一座運作中的大壩需要承受巨大的水流力量，並不容易被摧毀，「彈頭攜載能力受限，即使是直接命中可能也無法摧毀大壩。」

開戰一年多來，新卡科夫卡水壩已經多次遭到破壞，俄烏雙方都指責對方蓄意砲擊。馬里蘭大學工程學教授、美國國家工程院院士拜切爾（Gregory B. Baecher）表示，建造的水壩「絕對有可能」會倒塌，但他看到新卡科夫卡水壩潰堤的狀況後說，「天啊，這看起來很可疑。」

至於水壩結構自行坍塌的可能性，拜切爾表示，過去有些水壩因為被不尋常的大量水流「淹沒」而倒塌，但通常在這種情況下，會先從泥土的部分開始被破壞，也就是從大壩的兩岸開始。然而，照片與影片都顯示，新卡科夫卡水壩是先從中央水力發電廠旁邊位置開始斷裂，起初大壩兩端似乎完好無損，經過時間越久，才崩塌得越多。

去年11月以來，負責開關水閘的門式起重機幾乎都沒有動過，這導致融雪與春雨流入上游水庫，水位達到30年來最高紀錄，從5月初開始，水壩水位已經超過閘門，甚至淹過大壩頂部，衛星影像發現大壩上的道路越來越多部分消失。但拜切爾說，水閘故障受損與高水位可能會摧毀部分閘門，但估計不會造成水壩這麼一大部分被毀。

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