遇上俄軍反攻！2名烏克蘭士兵「拔腿狂奔」投降　隊友瘋狂掃射

???????????????? Footage of the capture of two Ukrainian soldiers. It is noteworthy that the machine gunner of the AFU is trying to shoot them in the back, but they manage to get to the trenches of the Russian military. Location: presumably Yuzhnodonets direction. https://t.co/lkbXTQkJ9Z pic.twitter.com/OYCwaLt4rn — Sinnaig (@Sinnaig) June 5, 2023

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭軍隊計畫展開針對俄羅斯的反攻，從本月5日起在札波羅熱（Zaporizhzhia）投入2個機械化步兵旅、1個海軍陸戰隊旅，向俄軍防線同時對4個住民地發起進攻，豈料過程中卻遇上俄軍某師級單位發起的攻擊，如今激戰過程影像也隨之曝光，2名烏軍士兵反而拔腿狂奔投向俄軍，後方友軍見狀激烈掃射。

綜合外媒報導，烏克蘭軍隊第23和31機械化旅、第37海軍陸戰隊旅、預備役隊第23機械化步兵旅等作戰部隊，從當地時間5日起向俄軍防線4個地點發起進攻，然而過程中卻遇上俄軍一個師級部隊，此時2名烏軍士兵在槍林彈雨下死命狂奔至俄軍所在的戰壕。

遇到同隊士兵臨陣脫逃、甚至反而向敵軍投降，後方同陣營的友軍直接拿起機關槍狂掃，希望能阻止2名烏軍投敵，就連俄軍所在的戰壕土壤都因為猛烈的砲火而不斷震動，導致俄軍難以抬頭集中火力攻擊，從社群網站釋出的影片中，可以看到俄軍連忙大喊，「哇！看來對面的烏軍真的很想殺死他們（指2名投敵的烏克蘭士兵）耶......」

2名烏軍逃兵在砲火猛攻下，最後成功抵達俄軍戰壕。

據悉，隨著烏軍即將展開反攻，俄羅斯宣布從烏克蘭南部札波羅熱地區的18處占領地撤離，包括歐洲最大核電廠附近的城鎮安赫德（Energodar），約有1600多人撤離。