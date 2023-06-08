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大壩潰堤！赫爾松「全城泡水」空拍慘況曝　烏控俄軍向救難隊開槍

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）6日被炸潰堤，引發第聶伯河氾濫，赫爾松大片區域被水淹沒，緊急撤離1萬多人，空拍畫面可見許多民宅被淹到只剩屋頂露出，馬路變成水道，整座城市幾乎全泡在水中。烏克蘭總統澤倫斯基受訪時則指控，在這種災難下，俄羅斯軍隊仍向烏克蘭救難人員開槍。

▲▼烏克蘭水壩被炸毀潰堤，赫爾松大片區域民宅被水淹。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭水壩被炸毀潰堤，赫爾松大片區域民宅被水淹。（圖／達志影像／美聯社）

供應烏克蘭南部廣大地區用水的新卡科夫卡水壩潰堤後，大量儲水傾瀉而下，導致下游城市赫爾松大片建築物被洪水淹沒，空拍畫面可見當地街道已經變成水路，較低矮的民宅只剩屋頂露出。烏克蘭國防部在推特（@DefenceU）上傳一段影片，有居民受困家中，軍方使用無人機從閣樓窗戶空投飲用水，附文則寫道「烏軍永遠不會拋下人民。」

烏克蘭檢察總長科斯京（Andriy Kostin）向BBC表示，現已有1.7萬人被疏散，超過4萬人有受洪水淹沒的危險。在俄軍入侵之前當地至少有10萬人居住。澤倫斯基在接受美媒Politico、德媒世界報與圖片報採訪時表示，他對於聯合國與紅十字會迄今未能幫助烏克蘭應對這場災難感到失望，「他們應該先到那裡拯救生命，但是他們並不在當地。」

▲▼烏克蘭水壩被炸毀潰堤，赫爾松大片區域民宅被水淹。（圖／路透）

▲烏克蘭赫爾松淹水慘況。（圖／路透）

澤倫斯基還指控，駐紮在第聶伯河南岸的俄羅斯軍隊，朝著試圖營救民眾的烏克蘭人員開槍。談到當地慘況時，他說，「人和動物都死了，在被淹沒的住宅屋頂上，人們看到溺死者隨水流漂過。」澤倫斯基宣稱，莫斯科炸毀水壩試圖阻止烏克蘭反攻，但卻低估了這場災難的威力，「他們沒想到也會一併淹沒他們占領的領土」。

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