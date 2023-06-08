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獨／台大通過「林智堅條款」！同所3年2人遭撤學位　學校可主動訪查

▲▼林智堅與鄭文燦的台大論文皆被認定抄襲，指導教授皆為陳明通。（圖／記者屠惠剛攝、記者沈繼昌攝）

▲台大通過辦法，各系所3年內2人遭撤學位，校方可組委員會進行調查，並檢討論文指導教授責任。（圖／記者屠惠剛攝、記者沈繼昌攝）

記者許敏溶／台北報導

台大國發所去年接連爆發兩起論文抄襲被撤銷案件，各界批評聲浪不斷，台大在上周五（2日）教務會議上，正式通過精進學位論文品質與訪視委員會運作等兩個辦法，各系所若在三年內違反學倫遭撤銷學位達二件（含）以上者，校方得成立學位論文訪視委員會進行訪查，訪視結果除作為學系改進及合併、停辦參考，並轉交權責單位議處，校方也可決定是否啟動調查及檢討該論文指導教授指導責任，但不會溯及既往，並從即日起實施。

台大教務長王泓仁也證實，上周五教務會議上已通過上述兩個辦法，並從即日起實施，而當天教務會議上，雖然過程中師生有些討論，像是對「三年內違反學倫遭台大撤銷學位達二件（含）以上者，校方得成立學位論文訪視委員會進行訪查」部分，但最終仍達成共識，所以條文內容基本上沒太大更動，只是補充法源及未來執行上的細節說明，大方向沒有改變。

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台大國發所去年接連爆發前新竹市長林智堅、前桃園縣長鄭文燦等兩起論文抄襲被撤銷學位案件，台大校長陳文章在今年一月上任時曾表示，將會訂立檢核標準，而台大也在三月中旬的教務會議上提出「台大精進學位論文品質實施辦法草案」與「台大精進學位論文訪視委員會組織及運作辦法草案」，但當時因無法達成共識，故並未通過。

但在上周五的台大教務會議上，則上通過上述兩個辦法，根據與會人士透過，與會者一開始對於兩個辦法部分條文仍有些分歧，尤其是精進學位論文品質實施辦法的第六條，有關「各系所三年內違反學倫遭台大撤銷學位達二件（含）以上者，校方得成立學位論文訪視委員會進行訪查」的文字，甚至一度要求刪除，最後不得不進行表決，但在絕大多數投下同意票下，通過上述兩個辦法，會中也達成共識，若對該辦法還有意見，實施後再進行修正，該辦法也不會溯及既往。

而根據通過的「精進學位論文品質實施辦法」第五條，經過審定被撤銷學位者，台大權責單位得依教師法、專科以上學校兼任教師聘任辦法、台大教師懲處要點及其他相關規定，決定是否啟動調查及檢討該論文指導教授指導責任，代表校方有權調查指導教授責任。

另在通過的「訪視委員會組織及運作辦法」也規定，訪視委員會訪視各系所內容，應包括：「招生情形、學生平均修業年限、教師論文指導數、論文指導情形、口試委員組成、論文主題及論文公開期限等。」，並規定委員在訪視完畢後30天內，提出訪視報告書。必要時，提出訪視報告書時間得延長30天。

▲▼台大椰林大道與總圖。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大通過精進學位論文品質辦法，各系所3年內2人違反學倫遭撤學位，校方可組委員會調查。（圖／記者許敏溶攝）

王泓仁強調，通過辦法用意，不在於處罰發生問題的系所，否則當初立法就會是要求發生一件就要成立訪視委員會進行訪查，所以以「三年內二件」為標準，這代表已有系統性問題，並藉由訪視委員會的訪視，給發生問題的系所壓力，督促發生問題的系所能得到改善，才是立法的用意。

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