個人申請入學放榜　薇閣高中9人錄取台大醫學系「奪下榜首」

▲薇閣高中個人申請錄取台大醫學系學生與導師合影。（圖／薇閣高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

各大學近日陸續公布個人申請錄取名單，台大昨（5日）放榜，台北市私立薇閣高中有9名學生錄取台大醫學系，11位學生正取陽明交通醫學系，總計有42人次錄取醫學系，共94人正取台大各科系，更雙雙拿下台大醫學系個人申請與繁星推薦榜首。

薇閣高中今年有12人學測考滿級分，成績亮眼，包括陳冠維、王穎婕、賴柏勛、呂學宥、鍾姵緹、王文燦、林聖哲、吳語陞、林宜慧等9人錄取台大醫學系，另有11人正取陽明交通醫學系；總計有42人次錄取各大學醫學系。

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台大醫學系個人申請榜首陳冠維，同時也錄取陽明交通醫學系、北醫醫學系、長庚醫學系，因為母親是護理師，從小就立志成為醫師，高中三年都維持校排1%的成績，樂於分享讀書方法，並積極參與志工服務，長期以線上課輔幫助新住民小朋友，也利用假日到衛生所協助引導年長者施打疫苗、分裝快篩劑，未來想投入高齡醫學研究。

台大醫學系繁星推薦榜首王穎婕，同時也錄取馬偕醫學系榜首、輔仁醫學系榜首、長庚醫學系，立志成為耐心傾聽病患的小兒科醫生，高中期間便投入多項志願服務，包含在台灣兒童發展協會替偏鄉兒童翻譯童書稿件、透過線上教學方式與澎湖國小學童分享科普知識等。

拿下學測6科90級分滿分「超級狀元」賴柏勛，錄取台大醫學系、陽明交通醫學系，利用計時器有效管理時間，提升學習效率，自創「對話筆記法」以更口語的方式記筆記，考出好成績。期許未來投入醫學新知研究，像是智慧醫療的新突破等，成為一位跟得上產業趨勢的醫生。