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傳陳明通安全下莊退休　台大校長：退休權責在教育部

▲▼陳明通 出席立法院外交國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

前國安局長陳明通遭檢舉疑涉學生論文指導不周案，台灣大學5月26日召開教評會，但未公開結論。台大校長陳文章今天說，會議紀錄確認後就會函復檢舉人，並澄清台大是審懲處案，陳明通能否退休的權責在教育部。

前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦被指控論文抄襲，經台灣大學審定後，國家發展研究所的碩士學位雙雙被撤銷，兩人的指導教授、前國安局長陳明通也被檢舉涉學生論文指導不周，台大因而啟動教師評審委員會3級3審（系所、學院、學校）程序。

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台灣大學於5月26日召開校級教評會，並做出決議。不過校方以教師懲處案件包含個資，若直接公開可能違反政府資訊公開法、個人資料保護法。因此學術倫理審議結果，將由學倫會函復檢舉人。

近日有媒體報導，教評會當天以舉手表決的方式，通過讓陳明通仍能退休。台大校長陳文章今天在校務會議後接受媒體聯訪，澄清教評會是討論懲處案件，而非退休案件。

陳文章表示，他並非教評會委員，不清楚當天是不是有舉手表決，但可以很確定，陳明通能不能退休的權責是在教育部，而不是在台灣大學。根據法律規定，除非達到解聘程度，才不能退休。

▲▼台大今天舉行校務會議，校長陳文章報告內容。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大今舉行校務會議，校長陳文章報告內容。（圖／記者許敏溶攝）

媒體追問陳明通的學術倫理爭議，是否有達到「解聘」程度，陳文章說：「我不太清楚，我不是主席。」他說，教評會的決議，等紀錄確認完成後，就會函復給檢舉人，要看檢舉人願不願意自行公開。

教育部昨天晚間回應中央社指出，目前尚未收到學校回覆陳師（指陳明通）涉及學術倫理相關案件審議結果，有關陳師退休案，將視學校審議結果依相關法規辦理。

依照「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第25條第1項第4款，教職員如果被停聘、解聘、不續聘，主管機關將不受理其退休申請。教育部長潘文忠日前已在立法院表示，教育部會等台大將學倫案結果報部後，再核處陳明通退休案。

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