避免歧視重演！台大修法：師生「違反性騷法」禁任性平委員

▲台大今天校務會議討論性平委員辦法，師生若違反跟騷法等性平法規，不得擔任性平委員。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大性平會學生委員選舉近年頻傳爭議政見或經歷，今年就有候選人在經歷中載明「跟阿嬤發生過性行為」，台大今（3日）舉行校務會議，並針對「性別平等教育委員會設置辦法」修正案進行討論，其中新增條款，針對台大教職員或校外專家學者，曾因違反「性平三法」或跟騷法等性平法規，將不得聘請為校內性平委員，若是學生觸法，則不得參加學生性平委員選舉，且還要簽切結書。

連日來爆出性騷擾事件，而台大在上個月進行性別平等委員會學生委員選舉，卻有部分候選人提出「制裁台女」、訂閱色情網站等政見，其中一名陳姓候選人，經歷和政見引起熱議，包括經歷中載明「跟阿嬤發生過性行為」；政見則有「廢除男廁，全部改成性別友善廁所」、「各系取消微積分必修，因為現代數學是男人的產物，微積分課程中沒有任何女性數學家」等奇特言論。

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台大今天舉行校務會議，並針對「性別平等教育委員會設置辦法」修正案進行討論，辦法第五條提及，台大教職員工或校外學者專家違反性別平等教育法、性別工作平等法、性騷擾防治法、跟蹤騷擾防制法或其他性別平等相關法規，經調查屬實且情節重大，或違反刑法妨害性自主罪經有罪判決確定者，不得擔任委員，學生則不得選舉性平委員，另要求學生被提名且經校務會議同意前，應簽署切結書，如有違背須放棄資格。

不過，與會校務會議代表對修正內文看法略有差異，主要爭議在於要不要簽切結書，以及要不要把不能擔任性平委員的相關法規列入條文，最後投票後確認條文內容，前後花費約一個小時。

而根據新增條文內容，明訂若違反性平三法或跟騷法或其他性別平等相關法規，經調查屬實且情節重大，或違反刑法妨害性自主罪、妨害性隱私及不實影像罪等，都不能擔任性平委員，學生若違反上述法令，同樣不得參加學生性平委員選舉。