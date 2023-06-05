台大女教授怒揭開刀房內遭名醫性騷　校方：無法容忍

▲台灣政壇的「me too風暴」延燒到台大校園。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

台灣政壇的「me too風暴」也燒進台大校園！台大醫學系女教授在臉書發文，公開去年8月寫給台大性平會的一封信，揭露18年前她還是台大醫院研修醫師時，在開刀房內遭受婦產科名醫以「今天怎麼這麼小」的言語進行口頭性騷擾，當年雖提出性騷擾申訴卻無聲無息結案。去年8月把當年的經歷寫信給台大性平會，希望以一位台大校友、台大教師的身分，呼籲台大與台大醫院，正視組織文化中的權勢霸凌侵犯現象。

女教授發文指出，2005年在台大擔任研修醫師時，在一次開刀房的工作中，遭到婦產科名醫言語性騷擾，當時自己站在該名教授背後觀他開刀實況時，對方竟說出「今天怎麼這麼小」的評論 (意指他無法從背後感知我的胸部大小)，當下便對該名教授提出性騷擾申訴。

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女教授指出，當年申訴案件無聲無息結案，但對她誣告的抹黑不斷，這也間接導致她選擇出國唸書。去年8月媒體揭露這名婦產科名醫涉嫌性侵藥廠女性業務代表的新聞，讓她決定把自己多年前遭到性騷的事件，向台大性平會提出書面聲明，作為涉案人的人格證詞。

女教授表示，決定讓性平會知道這段過去，並不是希望性平會重啟調查，相較於今日的受害人所受到的身體侵犯與後續的心理創傷，當年自己所受到的言語性騷擾根本不足掛齒。選擇站出來，除了是要讓今日的受害人知道她們並不孤單之外，更重要的是我希望以一位台大校友、台大教師的身分，懇切呼籲台灣大學與台大醫院，正視我們組織文化中的權勢霸凌侵犯現象，直面我們組織文化中的姑息主義。願意以鼓勵「發聲、學習、聆聽、支持」來拒絕系統中的權勢霸凌與侵犯，無愧我們作為一所崇尚自由學風精神的頂尖大學。

針對醫學系女教授發文，台大今（5日）回應，校園及職場內任何違反性別平等的言行都無法被容忍。如接獲任何性平案件通報或檢舉悉依性別平等教育法、性別工作平等法及性騷擾防治法等相關規範進行調查與處置。但基於法規保密規定，無法針對個案對外說明。