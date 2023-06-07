監理站公私協力　友善高齡長輩送愛到偏鄉





▲台東監理站與天主教聖母醫院合作，到阿公家訪視。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東地區因為地理位置狹長，多山區及偏原鄉，工作機會有限，所以多數青壯年出外謀生，家裡的長輩多有獨居的情形，台東監理站為服務偏鄉長輩，與天主教聖母醫院合作，將關懷送到長輩的家。



家住東河鄉的鍾姓阿公原來家裡有一台老舊機車已失竊多年，因為自己獨居在家，對監理單位郵寄的相關通知不了解，再加上因為腿腳不方便，所以一直擱置沒有處理，透過聖母醫院送餐員的轉介，監理站關懷小組協助清查後，得知鍾姓阿公名下的機車積欠多期燃料費用及道安講習課程未上課。經過當事人同意，監理站的關懷人員到阿公家訪視，閒談中阿公說:「歐兜賣早就不見了，監理站寄來的繳費單，我也不知道就一直繳很多年了，不知要怎麼處理」 ，經過訪談，才知道車子早就失竊了，在監理人員的協助下讓阿公到派出所先將車子報案失竊，再將車籍辦理失竊報廢結案。阿公很謝謝監理站主動到家裡幫他處理了這些事情，以後不用再為這些通知單感到煩惱，實在足感謝~

台東監理站表示，因為每年7月汽車燃料使用費開徵，台東縣的徵收率比其他縣市相對低許多，為了讓民眾了解繳費時間和便利的繳納方式，都會結合稅務局、國稅局台東分局下鄉舉行說明會，也為了解是否有類似鍾姓阿公這樣的情形，特別跨機關合作，結合衛生局偏鄉關懷樞紐平台、原民處文化健康站以及社福單位送餐員轉介需要服務的案例，讓這些長輩不用親自跑監理站，也能輕鬆辦好。